Ρωμανός: Δεν τους ενδιαφέρει ο πόνος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών - Τους ενδιαφέρει μόνο να ρίξουν την κυβέρνηση

«Όπως δήλωσε χθες ο κ. Παππάς, η συνεννόηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση δυσπιστίας είχε προηγηθεί του δημοσιεύματος που ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την Κυριακή ως αιτία για την κατάθεσή της. Βάσει της αποκάλυψης Παππά, τα δύο κόμματα «ντίλαραν» μεταξύ τους έχοντας προφανώς πλήρη γνώση του δημοσιεύματος πριν αυτό κυκλοφορήσει. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο πόνος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ούτε το τι οδήγησε στο μοιραίο δυστύχημα, ούτε το πώς θα αποτραπεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

Σημειώνει ότι τους ενδιαφέρει μόνο να ρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αδυνατώντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να την αντιμετωπίσουν πολιτικά, όπως συμβαίνει σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια.

«Το είδαμε με την προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης για να κλείσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους φυλακή, όσο κυβέρνησαν, όπως έχει παραδεχτεί ο δικός τους υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, αλλά κατ' ουσίαν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Το είδαμε με τη δήλωση Πολάκη ότι «για να κερδίσουν τις εκλογές πρέπει να βάλουν κάποιους φυλακή»» προσθέτει.

Ο κ. Ρωμανός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα το βλέπουμε μπροστά από τις κουρτίνες με τις άθλιες δηλώσεις Φαραντούρη και την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών και πίσω από τις κουρτίνες με τα «ντιλαρίσματα» που καταδεικνύουν οι δηλώσεις Παππά».

Πηγή: skai.gr

