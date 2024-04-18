Το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρώτη του φάση περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα, αρχικά σε πέντε πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, στην έναρξη του Οικιστικού Προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων από την ακριτική Ορεστιάδα, με την τελετή θεμελίωσης συγκροτήματος οικιών.



Ένα Πρόγραμμα το οποίο στην Α΄ Φάση του περιλαμβάνει 702… pic.twitter.com/lOlvn3VzBb April 18, 2024

Ο κ. Δένδιας βρίσκεται σήμερα στην Ορεστιάδα συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δ. Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, για την τελετή θεμελίωσης συγκροτήματος οικιών και την έναρξη του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

