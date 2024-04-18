Λογαριασμός
Δένδιας: Η πρώτη φάση του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα

O υπουργός Εθνικής 'Αμυνας βρίσκεται σήμερα στην Ορεστιάδα συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δ. Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, για την τελετή θεμελίωσης συγκροτήματος οικιών και την έναρξη του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων

Το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρώτη του φάση περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα, αρχικά σε πέντε πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας βρίσκεται σήμερα στην Ορεστιάδα συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δ. Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, για την τελετή θεμελίωσης συγκροτήματος οικιών και την έναρξη του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

