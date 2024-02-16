Του Γιάννη Ανυφαντή

Καταψήφισε τελικά ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Καρασμάνης, το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, παρ' ότι χθες μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συμπεριλήφθηκε ανάμεσα σε εκείνους που υπερψήφισαν το σχετικό σχέδιο νόμου από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Πέλλας αν και ψήφισε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, δεν επιβεβαίωσε ποτέ την ψήφο του, γεγονός που οδήγησε τους υπαλλήλους της Βουλής να τον καλέσουν να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, προκειμένου να ψηφίσει από κοντά. Ο ίδιος κατέφθασε λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο επίλεξε την επιστολική ψήφο και όχι το ηλεκτρονικό σύστημα, υπογράφοντας τα δύο έγγραφα.

Το λάθος φαίνεται πως έγινε «στη διαδρομή» της ψήφου του βουλευτή προς την καταμέτρηση, καθώς παρ' ότι ελέγχθηκε από 4 υπαλλήλους της Βουλής, τελικώς προσμετρήθηκε στα «ναι», αν και ο ίδιος είχε καταψηφίσει.

Σήμερα το πρωί ο βουλευτής της ΝΔ βρέθηκε στη Βουλή, ζητώντας να αλλάξει η ψήφος του κάτι που αναμένεται να γίνει και επίσημα μέσα στην ημέρα. Έτσι το νομοσχέδιο λαμβάνει τελικά επί της αρχής, 175 θετικές ψήφους, ενώ από την Κ. Ο της ΝΔ τα «ναι» περιορίζονται σε 106.

Η ανακοίνωση της Βουλής

«Κατά την χθεσινοβραδινή διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων επί της ονομαστικής ψηφοφορίας στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, από προφανή αβλεψία, η ψήφος του βουλευτή Πέλλης της ΝΔ, κ. Γεώργιο Καρασμάνη, που εδόθη στους υπαλλήλους καταμέτρησης με ψηφοδέλτιο λόγω εμπλοκής της ηλεκτρονικής του κάρτας, ενώ ήταν ΟΧΙ και επί της αρχής και στα άρθρα, πέρασε εσφαλμένα, από λάθος αρμοδίου υπαλλήλου, ως ΝΑΙ. Κατόπιν αυτού, το λάθος επισημάνθηκε και διορθώθηκε, με αποτέλεσμα τελικά τα ΝΑΙ να είναι 175, αντί για 176».

