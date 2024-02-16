Με την αναίτια και απρόκλητη, τοξική, επίθεση που εξαπέλυσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου, ενάντια στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για το έργο της Διπλής Ανάπλασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων επιχείρησε συστηματικά να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα.

Το 2019, η Δημοτική Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη ανέστησε τον Βοτανικό και έδωσε ελπίδα, όχι μόνο στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως στην ίδια την πόλη και στους κατοίκους μιας υποβαθμισμένης περιοχής.

Tο 2023 παρέδωσε:

1. Ένα ώριμο έργο σε επίπεδο θεσμικό, με επικαιροποίηση της έως το 2019 ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς μόνο με το τότε ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, η Διπλή Ανάπλαση δεν μπορούσε να προχωρήσει.

2. Διασφαλισμένες και επαρκείς χρηματοδοτήσεις για τα έργα, ύψους σχεδόν 230.000.000 ευρώ.

3. Αναλυτικές, υπογεγραμμένες και έτοιμες προς εφαρμογή συμβάσεις, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με ξεκάθαρους ρόλους, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες.

4. Συμβασιοποιημένο και σε εξέλιξη το έργο του νέου γηπέδου, δημοπρατημένα τα έργα των Υποδομών και Πρασίνου, δημοπρατημένο το έργο του Τεχνικού Συμβούλου του γηπέδου και έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο του Τεχνικού Συμβούλου των υποδομών και πρασίνου.

Μακριά από το παιχνίδι των εντυπώσεων, παρατίθεται παρακάτω όλη η αλήθεια για το σπουδαίο αυτό έργο, το μέγεθος και η πολυπλοκότητά του οποίου ξεπερνά τη μια θητεία και τον έναν Δήμαρχο και απαιτεί τη συνεργασία όλων.

Πλήρης ενημέρωση στη Νέα Δημοτική Αρχή από την απερχόμενη διοίκηση

Αμέσως μετά τις εκλογές, στις 31 Οκτωβρίου 2023 και με δεδομένη τη σπουδαιότητα του έργου, με πρωτοβουλία του Κώστα Μπακογιάννη και παρόντα τον ίδιο, η ομάδα εργασίας της τότε Δημοτικής Αρχής συνάντησε τον κ. Δούκα και όλους του εμπλεκόμενους φορείς (ΠΑΟ, ΠΑΕ και ΑΕΠ Ελαιώνα) προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η συνέχεια του.

Έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πορεία του και τις μετέπειτα ενδεδειγμένες ενέργειες, ενώ ο ίδιος ο κ. Δούκας έδωσε τα εύσημα για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και την σύμφωνη γνώμη του στην τότε υφιστάμενη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες ενέργειες (δημοπρατήσεις κλπ), έως την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στην ίδια συνάντηση, ο τότε Δήμαρχος, ζήτησε από τον κ. Δούκα να του γνωστοποιήσει τη νέα ομάδα εργασίας που θα τρέξει το έργο, με την οποία και θα συνεργάζονταν η απερχόμενη δημοτική αρχή για τη συνέχισή του.

Ο κ. Δούκας ουδέν έπραξε έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε ξανά από τον κ. Μπακογιάννη, τουλάχιστον δύο φορές, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, στα δημοτικά συμβούλια που έλαβαν χώρα στις

12-1-24 και στις 24-1-24.

Η επίκληση άγνοιας δεν συνιστά επιχείρημα

Ο Γενικός Γραμματέας της απερχόμενης διοίκησης, έκανε τακτικές και εκτεταμένες ενημερώσεις και παρέδωσε τον πλήρη φάκελο του έργου στον νέο Γενικό Γραμματέα, με όλες τις ενέργειες και διαδικασίες (ο κ. Δούκας παραδέχθηκε, στο Δημοτικό συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου, ότι παρέλαβε τον φάκελο). Επίσης φάκελο του έργου έχουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως, η Διεύθυνση Κτηριακής Υποδομής, η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας, η Διεύθυνση Καθαριότητας, η Διεύθυνση Οδοποιίας και Αποχέτευσης και η Διεύθυνση Οικονομικών. Άλλωστε, όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στο έργο, έχουν την υπογραφή των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και έχουν περάσει από τα συλλογικά όργανα.

Η δημόσια διοίκηση έχει θεσμική συνέχεια και δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό

Η Παράταξη «Αθήνα Ψηλά» προτρέπει τη νέα Δημοτική Αρχή να δείξει εμπιστοσύνη στα ικανότατα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων που μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διαχειριστούν το έργο. Ο συντονισμός γίνεται πάντα από τη Διοίκηση του Δήμου και όχι από κάποιον από μηχανής θεό ή κάποιο ανύπαρκτο θεσμικό όργανο, το οποίο άλλωστε δεν προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή στη νομοθεσία της Διπλής Ανάπλασης.

Η Οικοδομική Άδεια δεν είναι παιχνίδι για επικοινωνία

Η νέα Δημοτική Αρχή όφειλε να γνωρίζει ότι την ευθύνη έκδοσης οικοδομικής άδειας την έχει ο ανάδοχος του γηπέδου. Οι υπηρεσίες του Δήμου δε μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι η άδεια είναι υπό έκδοση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη νομοθεσία.

Απορρύπανση. Γιατί δεν προχωράει η εκ νέου χρηματοδότηση;

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διεκδίκησε και έλαβε όσα χρήματα ήταν διαθέσιμα για τέτοιου είδους έργα από ευρωπαϊκούς πόρους (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), τη δεδομένη χρονική συγκυρία, δηλαδή τα 5.000.000 ευρώ.

Το έργο είναι δυναμικό, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθούν υπόψη ο όγκος των απορριμμάτων, η τεράστια έκταση, η συνεχής εναπόθεση κι άλλων απορριμμάτων, μέχρι να αναλάβει ο ανάδοχος και να οροθετηθεί ο χώρος, αλλά και οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές, λόγω εύφλεκτων υλικών.

Γι αυτό, είχε ληφθεί η αναγκαία πρόνοια για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης και είχε αναλυτικά ενημερωθεί η νέα Δημοτική Αρχή για τις απαιτούμενες ενέργειες, τις οποίες όφειλε να κάνει.

Μέχρι σήμερα δεν τις έκανε.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος που περιμένει τη δημοπράτηση και ο ανύπαρκτος ρόλος της Δημοτικής Αρχής στον συντονισμό του έργου

Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, όπως είχε συμφωνηθεί με την νέα Δημοτική Αρχή, δημοπράτησε το έργο του Τεχνικού Συμβούλου του γηπέδου και ολοκλήρωσε το τεύχος δημοπράτησης για τον Τεχνικό Σύμβουλο για το πράσινο και τις υποδομές του. Η νέα Δημοτική Αρχή μπορεί απλά να πατήσει το κουμπί. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνει.

Η ομάδα εργασίας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής είχε τον γενικό έλεγχο και συντονισμό -ως όφειλε να κάνει σ' ένα τόσο κομβικό έργο- και αξιοποιούσε σε κάθε στάδιο εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους (δικηγόρους, τεχνικούς, μελετητές κ.λ.π) για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων και τευχών δημοπράτησης. Η ύπαρξη ενός εξωτερικού τεχνικού συμβούλου που θα συντονίζει όλα τα έργα, υποκαθιστώντας την Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες, είναι μάλλον ανάγκη της τωρινής διοίκησης.

Η παραπληροφόρηση για τον Διαγωνισμό Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων και για τον Διαγωνισμό των Υποδομών

Είναι απορίας άξιο, γιατί ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν είχαν προχωρήσει οι διαγωνισμοί, την ίδια ώρα που αυτοί είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, για το διαγωνισμό πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων έχουν κατατεθεί ήδη οι προσφορές των αναδόχων και γίνεται έλεγχος από την υπηρεσία, ενώ για το διαγωνισμό υποδομών, οι προσφορές θα κατατεθούν στις 7 Μαρτίου.

Η Διπλή Ανάπλαση είναι πέρα και πάνω από κόμματα και παρατάξεις

Η Παράταξη «Αθήνα Ψηλά» συμφωνεί απόλυτα με τον κ. Δούκα. Το έργο θα προχωρήσει, όσα εμπόδια κι αν βρούμε μπροστά. Εξάλλου, τα μεγαλύτερα εμπόδια τα αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Τότε που δεν υπήρχε καν προοπτική, τότε που δεν υπήρχε καν έργο.

Πέρα και πάνω από κόμματα και παρατάξεις, πέρα και πάνω από μικροπολιτικά παιχνίδια, το έργο για να ολοκληρωθεί απαιτεί δουλειά. Απαιτεί σοβαρότητα. Απαιτεί τεχνογνωσία. Και πάνω απ' όλα, απαιτεί τη συνεργασία και τη συμβολή όλων μας. Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» αυτό το έκανε πράξη, από το μηδέν μέχρι σήμερα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ΠΑΕ, τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και την ΑΠΕ Ελαιώνας και αφήνοντας στη νέα διοίκηση ένα ώριμο έργο, έτοιμο προς υλοποίηση.Γι αυτό και οι υπόνοιες του Δημάρχου για τους θεσμοθετημένους εταίρους της Διπλής Ανάπλασης, είναι ξεκάθαρα αντιπαραγωγικές και οπισθοδρομικές.

Η Διπλή Ανάπλαση μας ξεπερνά όλους. Ας μη γίνει πεδίο άσκοπων αντιπαραθέσεων για το θεαθήναι. Δηλώνουμε παρόντες να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Η νέα Δημοτική Αρχή ας κάνει την αρχή, εντάσσοντας το θέμα της Διπλής Ανάπλασης στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επανειλημμένως της έχει ζητηθεί.

