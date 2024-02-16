Κοινό ανακοινωθέν με το οποίο χαιρετίζουν τη χθεσινοβραδινή υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο εξέδωσαν οι πρεσβείες 27 χωρών από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την Αφρική, οι οποίες έχουν ήδη νομοθετήσει παρόμοιες πρόνοιες, υποδεχόμενες κατ’ αυτόν τον τρόπο με επευφημίες την Ελλάδα στο «κλαμπ» των 37 πλέον κρατών που έχουν κατοχυρώσει αναγνώριση και ίσα δικαιώματα για οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου.

«Γιορτάζουμε αυτή την ιστορική στιγμή με τον λαό, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ελλάδας» τονίζουν οι πρεσβείες των 28 χωρών, σχεδόν όλες ανεπτυγμένες οικονομίες και μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στις οποίες συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η επέκταση του θεμελιώδους δικαιώματος στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προς την ισότητα και την αξιοπρέπεια για όλους στις χώρες μας», προσθέτουν.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία δημόσια έκφραση πολιτικών συγχαρητηρίων στην Ελλάδα για την απόφασή της να προβεί σε ένα τολμηρό βήμα που έχουν ήδη κάνει δεκάδες άλλες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, γενόμενη μάλιστα η πρώτη ορθόδοξη χώρα που υιοθετεί τέτοιο νομοθέτημα.

Πέρα από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, το κείμενο υπογράφεται επίσης από τις αντιπροσωπείες: του Καναδά, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της Φινλανδίας, της Αυστρίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Εστονίας, της Μάλτας, του Λουξεμβούργου, της Νοτίου Αφρικής, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Μεξικού, της Χιλής, της Αργεντινής, της Κολομβίας και της Ουρουγάης.

Nous saluons la décision du Parlement grec de légaliser le mariage entre personnes de même sexe c’est une bonne nouvelle pour la 🇬🇷 pour les droits des personnes, pour l’égalité et la dignité. Déclaration des 27 ambassades accréditées à Athènes https://t.co/blKlsvug7v pic.twitter.com/4oFnD5c4kB — Laurence Auer (@laurenceauer) February 16, 2024

