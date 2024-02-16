Την εμπέδωση μιας πολιτικής, που οδηγεί στην ανάπτυξη, υπέδειξε ως την καταλληλότερη, προκειμένου να συνεχίσουν τα ευρωπαικά κράτη να ανταποκρίνονται στη χρηματοδότηση της άμυνας τους και παράλληλα να επιτυγχάνουν τους δημοσιονομικούς τους στόχους ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα στην εναρκτήρια ανοιχτή συζήτηση της 60ης Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου.

«Εμείς ως Ελλάδα ανέκαθεν ξοδεύαμε πολλά χρήματα στην άμυνα μας, καθώς είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, που άλλα κράτη - μέλη της Ένωσης δεν αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε περισσότερο έξυπνοι ως προς την προσέγγιση μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι «αυτό θα είναι ακόμη μία πρόκληση, καθώς οι προϋπολογισμοί μας είναι υπό πίεση, εξ αιτίας της τεχνολογικής και ενεργειακής μετάβασης, καθώς οι οικονομίες μας εξέρχονται από την πανδημία».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «θα πρέπει να εξορθολογίσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις για το που θα κατευθύνουμε τους πόρους μας, δεν μπορεί να υπάρχουν 6 και 7 διαφορετικοί προμηθευτές οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως η αμυντική μας βιομηχανία θα προσαρμοστεί στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, και στο νέο τρόπο, με τον οποίο διεξάγονται πλέον οι πολεμικές αναμετρήσεις ανά τον κόσμο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαικής Ένωσης να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις αμυντικές δαπάνες στον τρόπο υπολογισμού του χρέους κάθε κράτους μέλους, ενώ επέμεινε ότι η απόφαση - ορόσημα της δημιουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να είναι οδηγός ως προς την προσπάθεια να εξευρεθούν περισσότεροι πόροι για την 'Αμυνα.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, η αρχισυντάκτρια του Economist και συντονίστρια του πάνελ Zanny Beddoes, συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Ο ίδιος δήλωσε υπερήφανος ως ηγέτης ενός κεντροδεξιού κόμματος, που κατόρθωσε να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον οι ηγεσίες παγκοσμίως εργάζονται πραγματικά για την εμπέδωση της ειρήνης, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με έναν επιθετικό γείτονα στα ανατολικά σύνορα της και παρ όλα αυτά ήταν αυτή, που παγίως τασσόταν υπέρ της συνεννόησης και ότι τώρα προσπαθεί για την εμπέδωση μιας μονιμότερης ύφεσης με την Τουρκία.

«Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς, όταν επιδιώκεις την ειρήνη θα πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης, κάτι αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια, ήταν ένα σοκ για όλους μας και ένα ηχηρό καμπανάκι. Τέλος και σε ερώτηση σχετικά με την Κίνα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν τομείς, όπου μπορούμε να συνεργαστούμε και άλλοι, όπου είμαστε στρατηγικοί ανταγωνιστές, είναι πάντα καλό να συνομιλούμε με τους Κινέζους ομολόγους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

