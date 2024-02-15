Βουλή - Φάμελλος για γάμο ομόφυλων ζευγαριών: Η Ιστορία θα γράψει ότι για να περάσει η μεταρρύθμιση χρειάστηκε η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ

Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι η ΚΟ θα «στηρίξει» το νομοσχέδιο αν και «ατελές» επανέλαβε ο πρόεδρος της ΚΟ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την σημερινή του παρέμβαση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «έτοιμη εδώ και πολύ καιρό να κάνει αυτό το βήμα», ενώ διερωτήθηκε αν είναι το ίδιο έτοιμοι και οι βουλευτές της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «ανεπάρκεια» της ΝΔ να το ψηφίσει μόνη της.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΟ σχολίασε ότι το νομοσχέδιο είναι «ατελές», ωστόσο τόνισε ότι «πάει την κοινωνία μπροστά» και κάλεσε τον πρωθυπουργό να «αναγνωρίσει ότι άλλοι άνοιξαν τους δρόμους», επισημαίνοντας ότι «χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης και τους αγώνες του ΣΥΡΙΖΑ για ορατότητα, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ερχόταν».

Ο κ. Φάμελλος έθεσε σειρά ερωτημάτων προς τον πρωθυπουργό. «Πρώτον η ΝΔ έχει την επάρκεια να περάσει μόνη της αυτό το νομοσχέδιο; Δεύτερο, επιμένετε στην προτροπή σας προς τους βουλευτές για αποχή από την ψηφοφορία;», είπε, καλώντας τον κ. Μητσοτάκη να ανασκευάσει λέγοντας ότι οφείλουν οι βουλευτές να σέβονται τον όρκο για το Σύνταγμα και να εκπροσωπούν τους πολίτες σεβόμενοι την ψήφο των πολιτών. «Την δική σας αδυναμία ζητάτε να την καλύψουν βουλευτές διά της αποχής τους από την ψηφοφορία», σχολίασε. Ρώτησε ακόμη «πώς αποδεικνύεται η κυβερνητική συνοχή όταν υπάρχουν υπουργοί που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο;». «Για την τοποθέτηση Βορίδη ότι είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο δεν τρέχει τίποτα; Δεν θα κρίνετε την τοποθέτησή του που σας εκπροσωπεί εδώ; Πώς δύναται ένας υπουργός να δηλώνει ότι είναι αντισυνταγματικό ένα νομοσχέδιο αλλά να μην έρχεται στη Βουλή στη συζήτηση για την ένσταση αντισυνταγματικότητας;», συνέχισε. Σχολίασε πώς θα έρθει ξανά ο κ. Βορίδης να εκπροσωπήσει στη Βουλή τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, «με πόση σοβαρότητα και αξιοπιστία να τον αντιμετωπίσουμε εμείς, δεν θα μπορέσει να μας μιλήσει ξανά, δεν θα είναι σοβαρός και αξιόπιστος».

Επιπλέον ο κ. Φάμελλος είπε ότι ο κ. Σκέρτσος και η κ. Συρεγγέλα είπαν ότι το νομοσχέδιο αυτό καλύπτει την κατεύθυνση του Συντάγματος για καταστατική ισότητα και έθεσε το ερώτημα στον πρωθυπουργό αν οι βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ που δεν θα το ψηφίσουν, παραβιάζουν την αρχή της καταστατικής ισότητας και τις αρχές που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή νομολογία. «Όσοι βουλευτές και υπουργοί δεν το ψηφίσουν αμφισβητούν τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας ως μέλος της ευρωπαΐκής οικογένειας; Συμφωνείτε ή όχι, κ. πρωθυπουργέ;». «Το ερώτημα είναι πώς οι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δεν θέλουν την προστασία των παιδιών και θέλουν να υπάρχουν αόρατα παιδιά και αόρατοι γονείς», πρόσθεσε. Είπε ακόμη πως «υπάρχει ένα ερώτημα στην κοινωνία: πώς ανέχεστε ακροδεξιές και σκοταδιστικές φωνές να εκπέμπονται από βουλευτές της ΝΔ κατά αυτού του νομοσχεδίου και στη δημόσια σφαίρα και στο κοινοβούλιο και κάτι τέτοιο να ακούμε ότι θα έρθει από το στόμα του πρώην πρωθυπουργού. Πώς γίνεται να έρθει ο κ. Σαμαράς να διαφωνήσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για τρίτη φορά όπως με την επίσκεψη Ερντογάν ή την τροπολογία για τους μετανάστες. Πώς γίνεται να παραμένουν βουλευτές μέλη της ΚΟ της ΝΔ όταν εσείς λέτε ότι είστε του πολυεπίπεδου εκσυγχρονισμού και οι βουλευτές αυτοί θα ψηφίσουν κατά του ευρωπαϊκού κεκτημένου». Σχολίασε ότι «ένας αδύναμος πρωθυπουργός δεν κάνει καλό στη χώρα».

Ο κ. Φάμελλος είπε ότι η Έ. Ακρίτα και η Αθ. Λινού έχουν καταθέσει «δύο πολύ σοβαρές» τροπολογίες, ζητώντας εκ νέου από την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα τις στηρίξει. Επισήμανε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα δύο ζητήματα που δεν λύνονται από την κυβέρνηση: το τεκμήριο γονεϊκότητας για παιδιά που αποκτώνται εκτός γάμου και δεν έχουν δύο γονείς, και τα «σοβαρά προβλήματα εμπορευματοποίησης της παρένθετης κύησης με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που έγιναν από τη ΝΔ».

Είπε ακόμη ότι με την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός δεν έδωσε απαντήσεις για «το ψήφισμα-καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. «Φτάσατε να το συγκρίνετε με το δημοσίευμα του "Economist". Δηλαδή την άλλη φορά που θα πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσετε εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, να τους πείτε ότι δε σας λογαριάζω, κύριοι ευρωβουλευτές, γιατί προτιμώ να δίνω αξία στο δημοσίευμα του "Economist" και να γράφω τη γνώμη σας στα παλιά μου τα παπούτσια, γιατί αυτό είπατε προηγουμένως κ. πρωθυπουργέ», είπε. Τόνισε ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρενέβησαν ώστε να μην είναι άμεσες οι ποινές στην Ελλάδα. «Μας προστάτευσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλετε να το αποδεχτείτε. Αλλά για το ότι η χώρα κινδυνεύει με ποινές, δεν φταίνε οι ευρωβουλευτές που το αποκάλυψαν. Δηλαδή θα λένε ψέματα για να καλύψουν τις δικές σας παραλείψεις και εγκληματικές επιλογές, εις βάρος της αλήθειας και της Δημοκρατίας;», τόνισε.

Επανέλαβε ότι «ανθέλληνας είναι όποιος κάνει μαύρο πρόβατο την Ελλάδα στην Ευρώπη, όποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, όποιος δεν βοηθάει να επιλυθούν εγκλήματα όπως της Πύλου και των Τεμπών», ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Να μιλήσετε για την ελευθερία του Τύπου, για τη δολοφονία Καραϊβάζ, για τις απειλές κατά δημοσιογράφων, για όλα αυτά που έχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά για την ουσία, όχι γιατί οι Έλληνες ευρωβουλευτές είπαν την αλήθεια και γιατί επιτέλους η αλήθεια ακούστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο -αλλά δεν θέλετε να ακούγεται μέσα στην ελληνική Βουλή». Ρώτησε επίσης τον πρωθυπουργό πότε θα δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση «στον πραγματικό δικαστή όλων μας που είναι ο ελληνικός λαός».

Καταληκτικά ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «η Ιστορία θα γράψει ότι η ΝΔ δεν είχε την επάρκεια να προχωρήσει μία μεταρρύθμιση» και χρειάστηκε η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων.

Πηγή: skai.gr

