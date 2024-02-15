Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συνάντηση πριν από λίγο με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ, στο περιθώριο της Συνόδου των αρμόδιων υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ συναντήθηκα με τον Τούρκο ομόλογό μου Γιασάρ Γκιουλέρ. Συζητήσαμε για την ανάγκη διατήρησης κλίματος ύφεσης και αποφυγής οποιωνδήποτε ενεργειών που μπορούν να το διαταράξουν» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

At the margins of the #DefMin #ΝΑΤΟ meeting, I met with my Turkish counterpart, Yasar Guler. We discussed on the need to maintain a climate of detente, so as to avoid any actions that might undermine it. pic.twitter.com/1GRVSOsm4o — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 15, 2024

Νωρίτερα, προσερχόμερμενος στη Σύνοδο, ο υπουργος ανακοίνωσε την προσχώρηση της Ελλάδας στην πρωτοβουλία για την αντιπυραυλική προστασία, European Sky Shield Initiative.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, σήμερα θα προσχωρήσει και η Τουρκία.

Πριν τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε. «Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση του παρόντος κλίματος ύφεσης και αποφυγή οποιωνδήποτε προκλήσεων, οποιωνδήποτε ενεργειών μπορεί να δυναμιτίσουν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή».

