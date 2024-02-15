Για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Ριαντ-Αλ Μαλίκι, «υπό συνθήκες κρίσης που έχει λάβει οικουμενικές διαστάσεις», έκανε λόγο στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτα για την κατάσταση στη Γάζα και τη διάχυση στη Δ, Οχθη, το νότιο Λίβανο, την Ερυθρά Θάλασσα και τυχόν επέκταση των επιθέσεων στην περιοχή της Ράφα. Η στάση μας εξ αρχής χαρακτηριζόταν από ακεραιότητα και ευθυκρισία. Καλούμε για άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, απελευθέρωση ομήρων, διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων και καταδικάζουμε κάθε κάθε μορφής τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και στη συνέχεια επεσήμανε:

Η Χαμάς δεν μπορεί να συγχέεται ούτε να ταυτίζεται με τον παλαιστινιακό λαό. Σενάρια εκτοπισμού πληθυσμών είναιι μη αποδεκτά. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να έχουν τη δυαντότητα να παραμείνουν στις εστίες τους.

Στο πολιτικό ζήτημα υποστηρίζουμε σθεναρά τη λύση των δύο κρατών και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο διεθνώς ανανγνωρισμένων συνόρων και με πρωτεύουσα τα ανατολικά Ιεροσόλυμα.

Η στάση μας εκφράζεται και με αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ επιπλέον 20 τόνοι εστάλησαν χθές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, επισπεύδεται η ιδέα για δημιουργία νοσοκομείων στο πεδίο για διαχείριση των δεκάδων χιλιάδων τραυματιών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε επίσης ότι η επίσκεψη του τον περασμένο Νοέμβριο στη Ραμάλα, όπως και η σημερινή επίσκεψη του Ριάντ Αλ – Μαλίκι αποτελούν ένδειξη υποστήριξης της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού.

Καλωσορίζοντας μάλιστα τον Παλαιστίνιο υπουργό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η διπλωματία πρέπει να επιτύχει.

Ριάντ Αλ -Μαλίκι: Σφίγγω το χέρι του φίλου μου γιατί πάντα έχει πρωτοβουλίες για το πώς θα σωθούν άνθρωποι

Ο Ριάντ -Αλ Μαλίκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών για το μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπε και «την επιθυμία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να βρεθούν ανθρωπιστικές λύσεις». Η ζωή των παλαιστινίων είναι σημαντική για εμάς. Σήμερα, 132 ημέρες απ’ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κι ενώ οι θάνατοι ανέρχονται ως και στις 25.000, ο Νετανιάχου συνεχίζει κι εμείς προσπαθούμε να αποτραπεί επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα. Εξηγήσαμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα ώστε να αποτραπούν νέες σφαγές. Αυτή δεν είναι δοκιμασία για τους Παλαιστίνιους μαλλά για όλο τον κόσμο.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Γεραπετρίτη ο Ριάντ Αλ – Μαλίκι τόνισε ότι σφίγει το χέρι του φίλου, Γιώργου Γεραπετρίτη γιατί «πάντα έχει πρωτοβουλίες για το πώς θα σωθούν άνθρωποι και πώς θα σταματήσει ο πόλεμος». Η Δυτική Όχθη ήταν στην ατζέντα γιατί κάθε ημέρα επιτίθεται κι εκεί το Ισραήλ που έχει στόχο την εξόντωση όλων των παλαιστινίων. Δεν πρέπει να γίνει εκτοπισμός των Παλαιστινίων, αλλά ακόμη και οι έποικοι εκφοβίζουν τους Παλαιστίνιους, είναι στοχευμένες οι περιοχές μας από υπουργούς- τρομοκράτες του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ριάντ Αλ -Μαλίκι.

Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις, πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση για να σταματήσουν οι εκτοπισμοί, να σταματήσει ο πόλεμος και να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Υπάρχουν προσπάθειες από την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ. Είμαστε έτοιμοι για ανεξάρτητο κράτος», είπε ο Ριάντ Αλ -Μαλίκι.

