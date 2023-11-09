Βουλή: Άρση ασυλίας για τους 11 «Σπαρτιάτες» με 285 ψήφους υπέρ

Με 285 ψήφους υπέρ ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών των Σπαρτιατών, μετά το αίτημα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη.

Καταγράφηκε μόλις μία ψήφος κατά της άρσης, ενώ 15 βουλευτές απουσίαζαν.

Η έρευνα για το κόμμα των Σπαρτιατών ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του προέδρου του Βασίλη Στίγκα, ο οποίος υποστήριξε ότι εξωκοινοβουλευτικά κέντρα με όρους Greek Mafia, καθοδηγούν τους βουλευτές του.

H άρση της ασυλίας αφορά τους βουλευτές Αθανάσιο Χαλκιά, Χαράλαμπο Κατσιβαρδά, Γεώργίο Μανούσου, Αλέξάνδρο Ζερβέα, Ιωάννη Δημητροκάλλη, Διονύσίο Βαλτογιάννη, Γεώργίο Ασπιώτη, Μιχαήλ Γαυγιωτάκη, Ιωάννη Κόντη, Πέτρο Δημητριάδη και Κωνσταντίνο Φλώρο.

Κατά την συζήτηση και λήψη της απόφασης – σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής – μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, ενώ τοποθετήθηκαν και οι βουλευτές, των οποίων ζητείτο η άρση της ασυλίας τους.

Ειδικότερα:

-Από τους 286, συνολικά, βουλευτές που ψήφισαν, οι 285 υπερψήφισαν την άρση ασυλίας των 10 βουλευτών των «Σπαρτιατών» ενώ ένας την καταψήφισε.

Από τους 285 που ψήφισαν για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου, πλέον, βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου, υπέρ τάχθηκαν 284 βουλευτές, ενώ ένας τάχθηκε κατά.

Την άρση ασυλίας τους ζήτησαν νωρίτερα και οι 11 βουλευτές που πήραν το λόγο, για να λάμψει, όπως είπαν, όλη η αλήθεια, απορρίπτοντας τις κατηγορίες για χειραγώγηση τους από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, είχε αποφασίσει και εισηγηθεί ομόφωνα προς την Ολομέλεια, την άρση της ασυλίας τους, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη.

Ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών», Βασίλης Στίγκας, που δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, απέδωσε την δίωξη των βουλευτών σε «κινήσεις εντυπωσιασμού για να ρίξουν στην αρένα των Μέσων Ενημέρωσης λίγο αίμα» και απέρριψε τις κατηγορίες περί χειραγώγησης των βουλευτών του από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του κ. Στίγκα περί «εξωκοινοβουλευτικών κέντρων που λειτουργούν με όρους "Greek mafia"» και καθοδηγούν τους βουλευτές του, ήταν η αφορμή να ξεκινήσει η έρευνα από την δικαιοσύνη και περιλαμβάνονταν στο πρακτικό που εστάλη στη Βουλή μαζί με το αίτημα για άρση ασυλίας.

Ο κ. Στίγκας κατηγόρησε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Μέσα Ενημέρωσης ότι «διαμοιράζουν ήδη τα ιμάτια των Σπαρτιατών» και πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση ο ίδιος δεν θα μπορούσε να γίνει αχυράνθρωπος κανενός.

«Θέμα καθοδήγησης σε εμένα προσωπικά δεν υπήρξε ποτέ. Τουλάχιστον εγώ δεν μοιάζω με κανένα αρχηγό κόμματος που πέρασε από τη Βουλή. Ως άνδρας και ως πολιτικός ξέρω πολύ καλά να τιμώ τα πανταλόνια που φορώ. Ποτέ δεν εξαπατήσαμε τον ελληνικό λαό κατ΄ εξακολούθηση πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες», τόνισε μεταξύ άλλων.

Οι βουλευτές που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη είναι:

Αθανάσιος Χαλκιάς, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Γιώργος Μανούσος, Αλέξανδρος Ζερβέας, Ιωάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργιος Ασπιώτης, Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, Ιωάννης Κόντης, Πέτρος Δημητριάδης, καθώς και ο Κωνσταντίνος Φλώρος ο οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα των «Σπαρτιατών».

Πηγή: skai.gr

