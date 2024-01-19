Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, βρίσκεται στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση που του απηύθυνε ο Γερμανός ομόλογός του Cem Özdemir, προκειμένου να παραστεί στην Έκθεση της Πράσινης Εβδομάδας και στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Έκθεση, ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του και είχαν εκτενή συζήτηση για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες των δύο χωρών.

Ο Cem Özdemir, αφού καλωσόρισε τον ΥπΑΑΤ στο Βερολίνο, εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ελλάδα και ο Λευτέρης Αυγενάκης του απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση.

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών έφτασε και στις αγροτικές κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γερμανία.

Όπως εξήγησε ο Γερμανός υπουργός στον Έλληνα ομόλογό του, οι αγρότες της Γερμανίας βγήκαν στους δρόμους μετά τις προγραμματισμένες περικοπές των επιδοτήσεων για τον κλάδο λόγω της δημοσιονομικής κρίσης.

Η κυβέρνηση υποχώρησε, μερικώς, σε ορισμένα μέτρα, όπως το γεγονός ότι μετέτρεψε την αρχικώς εξαγγελθείσα "άμεση περικοπή" της επιδότησης για το αγροτικό πετρέλαιο σε σταδιακή. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δεν κατέστη δυνατόν να μετριάσει τις κινητοποιήσεις.

- «Εσείς τι κάνετε με το αγροτικό πετρέλαιο», ρώτησε ο Cem Özdemir, τον Λευτέρη Αυγενάκη.

- «Εμείς επιστρέφουμε στους αγρότες τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Πέρυσι και φέτος δώσαμε συνολικά περίπου 160 εκατομμύρια (γύρω στα 82 εκατ. πέρυσι και άνω των 76 εκατ. εφέτος)στους περίπου 290.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες», εξήγησε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Και πρόσθεσε ότι, παράλληλα, η κυβέρνηση μείωσε κατά 50% τη φορολογία στα κέρδη των αγροτών που δραστηριοποιούνται μέσα από συνεργατικά σχήματα, ενώ πριν από λίγους μήνες μείωσε τον ΦΠΑ στην αγορά αγροτικών μηχανημάτων από το 24% στο 13%. Επίσης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε την φορολόγηση των κοινοτικών ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ, κάτι που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρούσε απαράδεκτο.

Ο Γερμανός υπουργός χαμογέλασε, χαρακτήρισε έξυπνα τα μέτρα, αλλά αποχώρησε από τη συνάντηση προβληματισμένος, γνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν μπορεί να πάρει η χώρα του, μιας και η οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει τη Γερμανία, δεν το επιτρέπει.

