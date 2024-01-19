Ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στο σπίτι του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σήμα για την εκκίνηση το έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος.

Σύμφωνα με πηγές ο κ. Κασσελάκης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για συνεδρίαση, «αλλά για μια παραγωγική και δημιουργική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ίσων».

Μάλιστα πρότεινε την από κοινού διαμόρφωση αξόνων για ένα «Εθνικό Σχέδιο για το Ελληνικό Όνειρο», με στόχο την ανασυγκρότηση εκ βάθρων του κράτους, ώστε να καταστεί αποδοτικό και να λειτουργεί για όλους( πχ Υγεία,, Κοινωνική Πρόνοια, Παιδεία, Ασφάλεια, Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη, κ.α.), την ευημερία και πρόοδο για όλους, για μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και πολιτιστικής δημιουργίας, για μια πατριωτική και υπερήφανη Εξωτερική Πολιτική.

Η ατζέντα της συνάντησης

Η πρώτη σύσκεψη της συνάντησης εργασίας, γίνεται κεκλεισμένων των θυρών στο σπίτι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τομεάρχες μέσα σε 10 λεπτά παρουσιάζουν το έργο τους εκτός από τον υπεύθυνο των Οικονομικών ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 60 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Στέφανος Κασσελάκης πρόκειται να παραθέσει δείπνο στο σπίτι του.

Η συνάντηση εργασίας θα συνεχιστεί αύριο, από νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθούν αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στη συνέχεια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι προγραμματισμένο να δειπνήσουν σε γνωστή ψαροταβέρνα του νησιού. Την Κυριακή το πρωί δε, θα ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις.

Απουσίες

Από τη σημερινή συνάντηση εργασίας απουσίασαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Έλενα Ακρίτα, η Μαρίνα Κοντοτόλη και η Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα δώσει το «παρών» για λόγους υγείας.

Σημειώνεται ότι από το νησί απουσιάζει ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, ο οποίος είχε προγραμματισμένο χειρουργείο. Περίπου στις 8 το βράδυ, ωστόσο, ο κ. Πολάκης αφίχθη στις Σπέτσες μαζί με την Παναγιώτα Πούλου.

