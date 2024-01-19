Η Κύπρος πήρε τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, ανέφερε σήμερα Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κληθείς να σχολιάσει την απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία, από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε τρεις αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ιστορικό της διπλωματικής διένεξης Μόσχας - Λευκωσίας

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ερωτηθείς για το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Πρόκειται για τρεις λειτουργούς που δεν είχαν σχέση με την ουσία της υπόθεσης, αλλά με τον χειρισμό ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών».

«Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν ληφθεί όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας του κράτους μας, αλλά και για την εφαρμογή των αποφάσεων και την προστασία των συμφερόντων της Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε σε επαφή μέσω των διπλωματικών οδών, ας αφήσουμε τη διπλωματία να λειτουργήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λετυμπιώτης.

