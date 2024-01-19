Αντίθετος στην πρόταση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου για δημοψήφισμα σχετικά με τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών δηλώνει ο Περισσός.

«Προφανώς και διαφωνούμε να γίνει δημοψήφισμα για ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στον αποπροσανατολισμό, σε μια τεχνητή συζήτηση περί "προοδευτικότητας" και "συντηρητισμού", θα δώσει λαβή σε κάθε ανορθολογική, σκοταδιστική, αντιεπιστημονική προσέγγιση, θα δυναμώσει ομοφοβικές απόψεις και τον κανιβαλισμό απέναντι στους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό» αναφέρουν χαρακτηριστικές πηγές του ΚΚΕ.

Αναφέρουν επίσης ότι «και μόνο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί πρώτο θέμα σήμερα, αποδεικνύει ότι έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει προχωρήσει ο διαχωρισμός κράτους - Εκκλησίας, όπως πρότεινε το ΚΚΕ και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση και το απέρριψαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, οι πηγές του ΚΚΕ επισημαίνουν ότι «έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη που συνειδητά έχει επιβάλει μια μονοθεματική ατζέντα, πουλώντας "προοδευτικότητα", την ώρα που η αντιλαϊκή πολιτική της προχωράει με ένταση σε όλους τομείς, βάζοντας φυσικά στο στόχαστρο όλους τους εργαζόμενους, όλον τον λαό και τη νεολαία».

