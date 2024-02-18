Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε το ερωτηματολόγιο του Στέφανου Κασσελάκη από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει με δήλωσή της η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη.

Όπως αναφέρει η κα Τζάκρη «δεν θα διστάσουμε να καινοτομήσουμε, να καταρρίψουμε δόγματα, να αλλάξουμε οι ίδιοι, να ανατρέψουμε ιεραρχίες, να καταβάλουμε το κόστος, να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων γιατί ποτέ δεν επαρκούσε στην ιστορία η απλή εναλλαγή προσώπων» και κάνει λόγο για αρχηγίσκους. «Δεν απομένει άλλος χώρος για διαδικαστικές ενστάσεις ούτε χωράνε στην κρίσιμη στιγμή φιλοδοξίες αρχηγίσκων» λέει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη

«Οι καιροί ου μενετοί

Δεν έχουν περάσει ούτε έξι (6) μήνες από την εντολή των πολλών κι απλών στις 24 Σεπτεμβρίου 2023: "ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΟΛΑ!".

Η επιταγή αυτή μορφοποίησε το βοών αίτημα ενός χώρου περήφανου που πάντοτε επωμίστηκε τη σωτηρία του λαού και της πατρίδας.

Ενός χώρου που συχνά αντιμετώπισε την εχθρότητα του πλέον οπισθοδρομικού κατεστημένου με προσπάθειες εξόντωσης.

Μιλώ για την δημοκρατική παράταξη και τη δεξιά!

Εμείς που μάθαμε τον τελευταίο μισό αιώνα να θεωρούμε φυσική θέση της δεξιάς το χρονοντούλαπο, βρίσκουμε τελείως αφύσικο το σημερινό τοπίο δεξιάς κυριαρχίας, απότοκο μιας διαδρομής συνεχούς επταετούς πτώσης.

Στην προσπάθεια της αναζωογόνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα διστάσουμε να καινοτομήσουμε, να καταρρίψουμε δόγματα, να αλλάξουμε οι ίδιοι, να ανατρέψουμε ιεραρχίες, να καταβάλουμε το κόστος, να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων γιατί ποτέ δεν επαρκούσε στην ιστορία η απλή εναλλαγή προσώπων.

Κάνω λοιπόν έκκληση προς όλες κι όλους:Ας μην εμποδίζουμε τη συζήτηση να μπει στην ουσία. Δεν υπάρχουν βλάσφημα ερωτήματα που εξαιρούνται. Δεν απομένει άλλος χώρος για διαδικαστικές ενστάσεις ούτε χωράνε στην κρίσιμη στιγμή φιλοδοξίες αρχηγίσκων».

