Iδιαίτερα καυστικός για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη εμφανίστηκε σε συνέντευξή του o πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης καλώντας τον να «προσγειωθεί στην πραγματικότητα» με αφορμή το ερωτηματολόγιο για το ενδεχόμενο αλλαγής ονόματος, λογοτύπου και δομών μέσω του iSyriza, το οποίο όπως είπε, δεν πρόκειται να συμπληρώσει.

Μιλώντας στο ERTNEWS, ο κ. Σπίρτζης δήλωσε ότι ο κ. Κασσελάκης προφανώς δεν είναι ενημερωμένος γιατί πολλά από τα θέματα που θέτει είναι ήδη λυμένα.

«Είναι απαράδεκτο να μην έχει καταθέσει ο Πρόεδρος τις θέσεις του σε αυτά τα ζητήματα στα όργανα του κόμματος. Θεωρώ απαράδεκτο να βγάζει ένα ερωτηματολόγιο. Δεν κάνουμε μετρήσεις. Είμαστε ένα συντεταγμένο κόμμα με πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένα κόμμα το οποίο δεν έκανε συνέδριο όταν είχε μια στρατηγική ήττα, κατά τη γνώμη μου, και παραιτήθηκε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας και πήγε σε μια πολιτική διαδικασία για να εκλέξει πρόεδρο. Επομένως, οφείλουμε να δούμε τι δεν έχει πάει καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπίρτζης.

Πρέπει να προσγειωθεί στην πραγματικότητα



Ερωτηθείς για το εάν συμφωνεί με την Όλγα Γεροβασίλη που ζητά έκτακτη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας για το ερωτηματολόγιο απάντησε καταφατικά. «Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές, αλλά όχι στην κατεύθυνση του ερωτηματολογίου, στην κατεύθυνση να ανακτήσει τη σοβαρότητα που έχει χάσει τους τελευταίους μήνες και να ανακτήσει και την αξιοπιστία του», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ότι ο κ. Κασσελάκης «θα έπρεπε να εισηγηθεί ένα συνέδριο όχι θέσεων, αλλά καταστατικό». Και όπως είπε «αυτό που επιδιώκει είναι να βγάλει από πάνω του την ευθύνη και το οργανωτικό χάος που έχει προκληθεί στο ΣΥΡΙΖΑ» κάνοντας λόγο για κατάρρευση του κόμματος.

Τόνισε, μάλιστα, ότι «ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι μόνος του. Πρέπει να προσγειωθεί στην πραγματικότητα». Μάλιστα, όπως υποστήριξε με αυτή την τακτική «ο κ. Κασσελάκης στενεύει το όριο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι ή αριστερά ή Κεντροαριστερά». Χαρακτήρισε δε ως μη σοβαρά αυτά τα πράγματα, καλώντας τον πρόεδρο του κόμματος να συγκαλέσει τα όργανα του κόμματος.

«Οφείλει ο Στέφανος Κασελάκης, μετά από αυτή την πρωτοβουλία να συγκαλέσει μόνος του τα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, δηλαδή την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. […] Πρέπει να διατυπώσει ο ίδιος καταρχάς τις θέσεις του που δεν τις έχει διατυπώσει πουθενά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.