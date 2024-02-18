ΣΥΡΙΖΑ σε Γεροβασίλη: Δεν συνδέεται το ερωτηματολόγιο με τον προσυνεδριακό διάλογο και το συνέδριο

Πηγές από την Κουμουνδούρου αποσυνδέουν τη διαδικασία στο iSyriza από τον προσυνεδριακό διάλογο και το ίδιο του συνέδριο, απαντώντας στην Όλγα Γεροβασίλη.

Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Άρτας ζήτησε την έκτακτη σύγκληση των κομματικών οργάνων με αφορμή το ερωτηματολόγιο για τα μέλη και τους φίλους, «πριν το συνέδριο εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Κομματικές πηγές μιλούν για απλή γνώμη της βάσης του κόμματος αποσυνδέοντας τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου από τον προσυνεδριακό διάλογο και το ίδιο το Συνέδριο.

Στην ανακοίνωσή της η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρει: «Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον ιστότοπο του #iSYRIZA την πρωτοβουλία του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει τη γνώμη των μελών του κόμματος για θέματα που αφορούν στη δομή, στην ονομασία, στο λογότυπο, καθώς και στην πολιτική ταυτότητα του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ

Πέντε ημέρες πριν το συνέδριο, επιλέγονται και τίθενται, εν είδει ερωτηματολογίου δημοσκόπησης, ζητήματα ταυτοτικά, που αποτελούν συνεδριακές αποφάσεις και καταστατικές θέσεις του κόμματός μας. Ζητήματα κομβικά, κρίσιμα και σημαντικά δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί ούτε στις θέσεις, ούτε στον δημόσιο, αλλά ούτε και στον εσωκομματικό διάλογο των μελών του κόμματος.

Θα περίμενα, επομένως, από τον Πρόεδρο, πριν θέσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτά τα ταυτοτικά ερωτήματα για το κόμμα μας στα μέλη μας, να μας πει τι ακριβώς προτείνει ο ίδιος, ποια είναι δηλαδή η δική του θέση για τα παραπάνω.

Το ελάχιστο που υποχρεούμαι να πράξω μετά απ' όλα αυτά, είναι να ζητήσω άμεσα την έκτακτη σύγκληση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Πριν δηλαδή αυτό εξελιχθεί ντεφάκτο σε συνέδριο διάλυσης του κόμματος που ο Αλέξης Τσίπρας έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου και το οποίο παρέδωσε στον διάδοχό του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

