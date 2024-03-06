Τζάκρη στον ΣΚΑΪ για υπόθεση emails: Κίνδυνος νοθείας στις ευρωεκλογές με την επιστολική ψήφο

Ο κ. Κασσελάκης είναι γνωστό ότι ήταν 21 χρόνια στις ΗΠΑ και είχε την εταιρεία στην οποία αναφέρεστε, η οποία δεν είναι εξωχώρια, είναι εταιρεία αμερικανική που φορολογείται μέχρι και το τελευταίο δολάριο από το αμερικανικό δημόσιο, σημείωσε η Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας στην εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε ότι είναι γνωστό ότι ο φορολογικός μηχανισμός των ΗΠΑ είναι ο πιο αυστηρός και διαφανής που υπάρχει στον κόσμο και είναι φορολογημένο μέχρι και το τελευταίο δολάριο.

Η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι ο κ. Κασσελάκης με την ιδιότητα του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες» και αυτό οφείλει να το κάνει μέχρι 30/6/2024.

Συμπλήρωσε ότι είναι δύσκολο να ερμηνευτεί αν ο κ. Κασσελάκης μπορεί να έχει εταιρεία στο εξωτερικό, καθώς είναι εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός.

«Εγώ ως νομικός δεν ξέρω να το πω ερμηνευτικά» είπε χαρακτηριστικά.

Για την παρέμβαση του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιου Γεωργόπουλου, η κ. Τζάκρη ανέφερε πως ο κ. Κασσελάκης έχει δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες του και πως ο κ. Γεωργόπουλος προέβαλε κάποιους ισχυρισμούς μετά την απομάκρυνσή του που ωστόσο καταρρίφθηκαν εξ ολοκλήρου.

«Παρουσιάστηκαν τεκμηριωμένα έγγραφα για το πόσα, πώς και πότε δόθηκαν τα χρήματα του κ. Κασσελάκη στην εταιρεία Left Media και πότε επέστρεψαν» σημείωσε η κ. Τζάκρη.

Για τη χθεσινή δήλωση Κασσελάκη για τη δικαιοσύνη η κ. Τζάκρη σχολίασε πως «ο κ. Κασσελάκης τα λέει όλα».

Ακολούθως εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών λέγοντας πως αντί η πολιτεία να μπαζώνει και να ξεμπαζώνει τον τόπο της τραγωδίας έπρεπε να δίνε εντολή για διερεύνηση.

Έθεσε επίσης ερωτήματα όπως ποιον προστατεύει η κυβέρνηση, από πού δόθηκε η εντολή να μπαζωθεί το σημείο του δυστυχήματος, πώς μεταφέρθηκε το ξυλόλιο κι αν υπάρχουν παραστατικά για τη μεταφορά.

«Δεν θα μιλήσω ποτέ χωρίς στοιχεία για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, απλώς, απλώς θέτω τα ερωτήματα» είπε η κ. Τζάκρη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση της διαρροής των emails λέγοντας ότι η έρευνα πρέπει να στραφεί πρωτίστως στην κ. Ασημακοπούλου.

Μίλησε για καταφανέστατη ανικανότητα του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ είπε ότι η έρευνα πρέπει να στραφεί στο πώς απέκτησε η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Μάλιστα η κ. Τζάκρη μίλησε και για ανικανότητα του υπουργείου Εσωτερικών να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών και την ίδια την εκλογική διαδικασία: «Η πρόσβαση οποιουδήποτε σε ένα απορρήτως φυλασσόμενο αρχείο με προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα πολιτών που ενεγράφησαν στη διαδικασία συμμετοχής στις εκλογές χτυπάει καμπανάκι για κίνδυνο νοθείας στην επιστολική ψήφο στις προσεχείς ευρωεκλογές».

Και συμπλήρωσε: «Θέτω θέμα προστασίας των δεδομένων των πολιτών και προστασίας της εκλογικής διαδικασίας πολλώ δε μάλλον με το νέο τρόπο που γίνεται. Η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν από τις ευρωεκλογές».

Για τη χθεσινή αντίδραση της εκκλησίας σχολίασε ότι θα ξεπεραστεί κι αυτό από την κοινωνική εξέλιξη, ενώ σημείωσε πως τα πράγματα οδηγούν σε διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας.

Σημείωσε επίσης ότι η ίδια θα συνεχίσει να εκκλησιάζεται.

Τέλος για τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας τόνισε πως η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και πως η ακρίβεια δεν χτυπιέται έτσι.

Πρόσθεσε ότι οι εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν στις προσφορές και έφερε ως παράδειγμα τα καθαριστικά που είχαν 400% αύξηση και τώρα η τιμή μειώθηκε κατά 15%.

Η κ. Τζάκρη ζήτησε πλαφόν στα κέρδη και στον εισαγωγέα και στον λιανέμπορα, ταυτόχρονα με ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, σχολίασε.

Πηγή: skai.gr

