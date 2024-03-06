Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ: Η «Πλεύση Ελευθερίας» έγινε ώστε τύποι σαν τον Αλέξη Τσίπρα να μην εξαπατήσουν ξανά τον κόσμο

«Ζητούμενο αποτελεί η διαφάνεια στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και πώς το χειρίζονται αυτοί που πρεσβεύουν τη διαφάνεια και τι τελικά συμβαίνει», τόνισε αναφερόμενη σχετικά με την εισαγγελική έρευνα σε εταιρεία του Στέφανου Κασσελάκη, η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ζητούμενο διαφάνειας στη λειτουργία του, αν δηλαδή δέχεται οικονομική ενίσχυση που είναι μη επιτρεπόμενη με βάση της αρχές της διαφάνειας», υποστήριξε και συμπλήρωσε «βλέπω ένα κόμμα που λέει ότι πρεσβεύει την αρχή της διαφάνειας, αλλά δέχεται εύκολα χρηματοδοτήσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στις εγγυήσεις της διαφάνειας».

Αναφορικά με τη Δικαιοσύνη είπε ότι «διαχρονικά οι κυβερνήσεις θέλησαν να την ελέξγουνκαι η κυβέρνηση Τσίπρα το έκανε με πολύ προκλητικό τρόπο», προσθέτοντας ότι «το πιο τραυματικό ήταν στην υπόθεση για το Μάτι δια της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου που παρενέβαινε να προστατεύσει υπουργούς, αυτοδιοικητικούς από τις ποινικές κατηγορίες. Αντίστοιχα το ίδιο κάνει και η σημερινή κυβέρνηση για τα Τέμπη, που παρενέβη για να αλλάξει χέρια στην ανάκριση».

Για την αυτοκριτική του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η υπόθεση Novartis ήταν «σκάνδαλο» ενώ για τις τηλεοπτικές άδειες ότι ήταν «ξεκάθαρος εκβιασμός»και μάλιστα από μια κυβέρνηση που είχε διακηρύξει ότι θα φέρει την ελευθερία στην ενημέρωση.

Στο ερώτημα αν επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο απάντησε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έγινε ώστε τύποι σαν τον Αλέξη Τσίπρα να μην εξαπατήσουν τον κόσμο», χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «ως έναν άνθρωπο που καταπάτησε και έκανε κουρελόχαρτο την εμπιστοσύνη του κόσμου».

Αναφορικά με την αντίδραση της Εκκλησίας να μη δεχθεί πολιτικούς στη γιορτή της Ορθοδοξίας, είπε «ότι η εκκλησία κάνει ένα βήμα διαχωρισμού από την πολιτεία».

Πηγή: skai.gr

