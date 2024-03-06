Υποδεχόμενος τον παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «κάνει ξεκάθαρη γενοκτονία».

Τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν πως η Τουρκία συνεχίζει τις εξαγωγές στο Ισραήλ

«Πρώτη στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στο Ισραήλ. Συνεχίζονται οι πωλήσεις χάλυβα, τσιμέντου κλπ».

Ερντογάν: «Το Ισραήλ δεν αφήνει τον λαό της Γάζας δίχως τροφή και νερό, τους σφάζει με άγριο τρόπο και ρίχνει βόμβες πάνω τους. Εδώ και 151 ημέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας απο τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες του τελευταίου αιώνα. Ο Νετανιάχου και η τυφλωμένη κυβέρνηση του, με την υποστήριξη και της Δύσης, κάνει ξεκάθαρη γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων. Έχω δίπλα μου τον αδελφό μου Μαχμούτ Αμπάς και εκφράζω τα συλλυπητήρια μου. Ο Θεός να συγχωρέσει τους νεκρούς μάρτυρες μας».

Συνεργασία ΗΠΑ- Τουρκίας για συμπαραγωγή βλημμάτων

Το δίκτυο HABERTURK μετέδωσε: «H Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει μια μια εταιρική σχέση. Θα γίνει συμπαραγωγή βλημάτων του πυροβολικού στις εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν στις ΗΠΑ μέχρι το 2025. Αναμένεται η συνέχιση αυτής της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών. Μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ έγινε κοινό βήμα για την παραγωγή βλημάτων του πυροβολικού.Το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ θα ξεκινήσει τη συνεργασία απο το 2025 Οι ΗΠΑ θα κάνουν συμπαραγωγή στο Τεξας σε συνεργασία με τουρκικές εταιρείες῎Στόχος είναι η παραγωγή 30.000 βλημάτων 155 χιλιοστών».

Ο Φιντάν κατηγορεί την Κύπρο

«Έγινε βάση ανεφοδιασμού όπλων και πυρομαχικών του Ισραήλ»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Σήμερα, ένα νησί στη μέση της Μεσογείου, ακριβώς απέναντι από τη Γάζα, έχει γίνει βάση ανεφοδιασμού όπλων και πυρομαχικών για το Ισραήλ. Το νησί αυτό εξακολουθεί να εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό υπό το πρόσχημα ότι λειτουργεί ως ανθρωπιστικό κέντρο για τους κατοίκους της Γάζας. Πρέπει να προσέχουμε τέτοιες χώρες. Πρέπει επίσης να παρακολουθούμε αν εφαρμόζεται η απόφασή μας να μην γίνονται πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

