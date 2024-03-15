Λογαριασμός
Πληροφορίες ότι η  Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «κόβεται» από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

«Εκτός» μετά την υπόθεση με τα email σε απόδημους και τον σάλο που προκλήθηκε - Επισήμως, η είδηση ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται από το Μαξίμου

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Την απόφαση να μην συμπεριληφθεί η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις επερχόμενες ευρωεκλογές φαίνεται έχει πάρει η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Γιάννη Καντέλη,  μετά την υπόθεση με τα email σε απόδημους και τον σάλο που προκλήθηκε . 

Επισήμως, μέχρι αυτή την ώρα,  η είδηση ούτε επιβεβαιώνεται ούτε όμως και διαψεύδεται από το Μαξίμου. 

Στην τελευταία του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα, είχε πει πως «η κυβέρνηση διεξάγει τη δική της έρευνα», αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

