Την απόφαση να μην συμπεριληφθεί η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις επερχόμενες ευρωεκλογές φαίνεται έχει πάρει η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Γιάννη Καντέλη, μετά την υπόθεση με τα email σε απόδημους και τον σάλο που προκλήθηκε .
Επισήμως, μέχρι αυτή την ώρα, η είδηση ούτε επιβεβαιώνεται ούτε όμως και διαψεύδεται από το Μαξίμου.
Στην τελευταία του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα, είχε πει πως «η κυβέρνηση διεξάγει τη δική της έρευνα», αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.
