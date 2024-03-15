Μια συζήτηση γύρω από την επιστροφή των χρημάτων των F-35 έχει ξεκινήσει στην Τουρκία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης την ίδια ώρα που ο τουρκικός λαός εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝTV επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι συνεχίζονται οι επαφές γύρω από το θέμα ενώ παράλληλα η προσοχή της χώρας είναι στραμμένη στα Kaan. Ωστόσο, η Τουρκία αναζητά μια ενδιάμεση λύση και επιμένει για τα Eurofighter με τον Μανώλη Κωστίδη να σχολιάζει πως είναι πρόθυμη να λάβει ακόμα και μεταχειρισμένα.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο ΝTV ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων: «Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας υποστηρίζουν πως μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε πληρώσει για τα F-35 και πως συνεχίζονται οι επαφές για το θέμα αυτό. Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως οι πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν πως ᾽᾽αντί για τα F-35 πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο αεροσκάφος Kaan''. Παράλληλα για την ενδιάμεση λύση μαχητικού ανέφεραν πως συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τα Eurofighter με την Μεγάλη Βρετανία όπως και με την Γερμανία που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει θετική απάντηση. οι πηγές ανέφεραν πως ᾽᾽ελπίζουμε οι σύμμαχοι μας να αποφασίσουν σύμφωνα με το συμμαχικό πνεύμα και το όραμα της κοινής ασφάλειας᾽᾽,Ελπίζουμε στη θετική έκβαση της υπόθεσης.»

Η υποτίμηση της λίρας προβληματίζει τον τουρκικό λαό

Την ίδια ώρα μια νέα υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον τουρκικό λαό για την πορεία της οικονομίας.

«Με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ γεμίζουν οι τσέπες μας με χαρτονομίσματα που δεν έχουν αξία» λέει ο τουρκικός λαός.

«Μπορούμε να δείξουμε αυτό εδώ; Ναι τις τουρκικές λίρες...εδώ έχουμε 17.500 λίρες. Τώρα θα δείτε που φτάσαμε. Εδώ έχουμε το δείγμα του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ. Με αυτό λοιπόν το χαρτονόμισμα, έλα δείξε πιο καλά. Για να δούμε που κατάντησε το νόμισμα μας. Εδώ βλέπετε τα 500 ευρώ. ´Ένα κομμάτι χαρτί. Αυτά εδώ είναι 17.500 ευρώ. Αυτά είναι αληθινά και με όλα αυτά μπορείτε να πάρετε αυτό εδώ!» λέει ο παρουσιαστής του του τουρκικού καναλιού Sozcu TV, Φατίχ Πορτακάλ.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ του καναλιού μιλάνε κάτοικοι της Τουρκίας οι οποίοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την αύξηση των τιμών.

«Εργάζομαι με βασικό μισθό. Χάνω τη χαρά που ζω. όταν το βλέπω αυτό χάνω την χαρά μου. Συνέχεια ζούμε με τον φόβο του μέλλοντος» λέει ένας κάτοικος.

«Κοίτα τη ζωή εκείνων και δες τη δική μας ζωή. Εμείς ζούμε για τις 10 λίρες, ενώ οι συνταξιούχοι εκείνων μπορούν να πάνε και σε διακοπές» υποστηρίζει ένας ακόμη.

«Πάμε σούπερ μάρκετ 5 φόρες έτσι με μια σακούλα και μου φεύγουν 10.000 λίρες. Ένα χαρτί είναι το εισόδημα όλου του μήνα. και αυτό δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει» λένε.





Πηγή: skai.gr

