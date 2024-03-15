Νέα συνάντηση Μητσοτάκη με θεσμικούς εκπροσώπους αγροτικών φορέων στις 11.30 στο Μαξίμου

Νέο ραντεβού με θεσμικούς εκπροσώπους αγροτικών φορέων σε διευρυμένη σύνθεση θα έχει σήμερα στις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε τόσο με τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας όσο και με εκπροσώπους των αγροτών. Κατά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών ο πρωθυπουργός ελιχε επισημάνει ότι «ως επί το πλείστον συμφωνούμε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας».

«Λαμβάνουμε υπόψη και τις απόψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο του 2025» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και υποστήριξε ότι «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και αποτελεσματική».

Πηγή: skai.gr

