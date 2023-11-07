«Ειδικά σε τέτοιες εποχές το κεφάλαιο πηγαίνει όπου νιώθει ότι είναι ασφαλές. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας, όχι μόνο από γεωστρατηγική άποψη και η αξιοπιστία της είναι αδιαμφισβήτητη ως απαραίτητος σύμμαχος στην περιοχή, αλλά και με όρους επενδυτικού κλίματος, το χρέος της πήρε επενδυτική βαθμίδα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι σε επίπεδο ρεκόρ, τα επιτόκια δανεισμού της είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Ιταλίας και των ΗΠΑ, η ανεργία έχει μειωθεί στο 10% και συνεχίζει να πέφτει», τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζωρτζ Τσούνης, από το βήμα του 7ου Ενεργειακού Φόρουμ για τη ΝΑ Ευρώπη που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.



Την παραπάνω επισήμανση έκανε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζωρτζ Τσούνης, από το βήμα του 7ου Ενεργειακού Φόρουμ για τη ΝΑ Ευρώπη απαντώντας στην ερώτηση αν οι αμερικανικές εταιρείες θα συνεχίσουν να επενδύουν στην Ελλάδα στη σημερινή συγκυρία με τη νέας εστία πολέμου στη Γάζα και πρόσθεσε μάλιστα ότι ως επιχειρηματίας θα ήταν «πολύ πολύ ενθουσιώδης» να επενδύσει στην Ελλάδα και ότι θεωρεί τις επενδύσεις στην Ελλάδα ως μια από τις πλέον ελκυστικές καταστάσεις σήμερα και όχι μόνο στον τουρισμό.

«Αυτή η χώρα είναι ευλογημένη με πανέξυπνους σπουδαγμένους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό πράγμα στις επιχειρήσεις είναι το πνευματικό κεφάλαιο», πρόσθεσε σχετικά και εξέφρασε στη συνέχεια την εκτίμηση ότι «θα δείτε μεγάλες εταιρείες από όλο τον κόσμο να θέλουν να μεταφέρουν πάγια από την Ευρώπη, ίσως και από τη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα».

Η ενεργειακή ασφάλεια – ένα από τα κύρια θέματα του συνεδρίου – σύμφωνα με τον πρέσβη των ΗΠΑ έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο για να μένουν τα φώτα ανοιχτά, αλλά είναι πρωτίστως θέμα εθνικής ασφάλειας αλλά είναι και θέμα οικονομίας και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θέλει να αναπτυχθεί, χρειάζεται ενέργεια και πρέπει να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας και να διασφαλίσουμε ότι οι πηγές ενέργειας είναι ασφαλείς.

Βάζοντας, δε, στην ενεργειακή εξίσωση και την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής και κρίσης, που όπως τόνισε είναι υπαρκτή και παρούσα, εξήρε την Ελλάδα τόσο για τη μεγάλη ταχύτητά της στην απεξάρτησή της από το λιγνίτη τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως παράδειγμα, όσο και για το ρόλο της στις ΑΠΕ και ειδικότερα στο LNG ως μια χώρα που βοηθά τους γείτονές της, τονίζοντας ότι τον περσινό χειμώνα ενήργησε ως υπεύθυνος σύμμαχος προς τη γειτονική Βουλγαρία και τώρα δίνει ενέργεια και στη Μολδαβία και αυτό, όπως πρόσθεσε, δείχνει ότι η χώρα ενισχύεται οικονομικά και γεωστρατηγικά.

Περαιτέρω,ο κ.Τσούνης κάλεσε την χώρα μας να συνεχίσει την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, τονίζοντας ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και χαρακτήρισε την ελληνική Κυβέρνησης ως μια σταθερή Κυβέρνηση, με αυτοπεποίθηση.

Διοργανωτές του 7ου Ενεργειακού Φόρουμ για τη ΝΑ Ευρώπη είναι το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε στρατηγική συνεργασία με το Atlantic Council και το Ινστιτούτο Ενέργειας του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ακολουθεί βίντεο με δήλωση που έκανε ο πρέσβης των ΗΠΑ κατά την αποχώρησή του από το Φόρουμ:

