Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν το Πάσχα συγκαλεί σήμερα το πρωί στις 11 ο πρωθυπουργός, όπου εκτός από τη σειρά νομοσχεδίων που θα τεθούν επί τάπητος, αναμένεται να δοθούν και οι σχετικές οδηγίες «προς ναυτιλλομένους» ενόψει των διακοπών του Πάσχα και των επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν τα κυβερνητικά στελέχη στις περιφέρειες ανά την Ελλάδα.

Η φετινή πασχαλινή περίοδος καθώς συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, αποκτά ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, όχι μόνο για τους υποψηφίους που ήδη οργώνουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη αλλά και για όλο τον κυβερνητικό και κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, που έχουν επωμιστεί το βάρος της συνδρομής στον προεκλογικό αγώνα.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές προς τους παριστάμενους υπουργούς του για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεών τους, μέσα στις Άγιες ημέρες του Πάσχα, στις περιφέρειες που έχουν «χρεωθεί». Άλλωστε, δώδεκα κορυφαίοι Υπουργοί έχουν την «υψηλή εποπτεία» και θα «τρέξουν» μαζί με τους βουλευτές της περιοχής αλλά και τα τοπικά κομματικά στελέχη, την προεκλογική εκστρατεία της γαλάζιας παράταξης στην αντίστοιχη περιφέρεια που έχει αναλάβει ο καθένας τους. Ορισμένες περιφέρειες δε, γνωρίζει το Μέγαρο Μαξίμου, ότι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες για το κυβερνών κόμμα και γι΄ αυτό το λόγο βγάζει «στους δρόμους» τα κορυφαία στελέχη του με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και εν τέλει με μετρήσιμο αποτέλεσμα μετά το άνοιγμα της κάλπης για τις περιοχές ευθύνης τους.

Το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων

Από τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο ξεχωρίζει αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για μία νομοθετική ρύθμιση που έρχεται να προστεθεί στις αυξήσεις που δόθηκαν από 1η Ιανουάριου του 2024 στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και αποτελεί ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης των εισοδημάτων τους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει τη χορηγία bonus παραγωγικότητας οριζοντίως στο δημόσιο, ώστε να λειτουργήσει ως ένα επιπρόσθετο κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας του δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών αλλά και για την έμπρακτη αναγνώριση και ανταμοιβή εκείνων που συστηματικά προσπαθούν και έχουν απόδοση στη δουλειά και το έργο τους. Κατά συνέπεια το εν λόγω bonus αναμένεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και η ισχύς του αναμένεται από το 2025.

Όλη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2024-2030,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Διεπαγγελματικές οργανώσεις, β) Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Παρουσίαση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Εισήγηση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τη Σύμβαση Δωρεάς για τη χρηματοδότηση εκ μέρους των Σπυρίδωνα και Ντόροθυ Λάτση της εκπόνησης μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση του κτηρίου που στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2023/2411 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους,

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκη για την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

