Δημοσκόπηση της Metron Analysis: Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ

Μια πρώτη αποτύπωση του πολιτικού κλίματος και των εκλογικών συσχετισμών, αμέσως μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει η έρευνα Metron Forum 2.0, της εταιρείας Metron Analysis, για το MEGA.

Η έρευνα δείχνει ότι η κυβέρνηση μετρά εκλογικές απώλειες, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, από τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τα προβλήματα στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, αλλά και από την αύξηση της ακρίβειας αν και διατηρεί ισχυρές δυνάμεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την διάσπαση και την αποχώρηση κορυφαίων και ιστορικών στελεχών λίγο πριν από την δημιουργία νέας διακριτής Κ.Ο. καταγράφει απώλειες σχεδόν δύο μονάδων ενώ δείχνει ότι ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ.

Οριακά πάνω από μονοψήφια ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ

Οι απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και συγκριτικά με τον Οκτώβριο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει επιπλέον 1,8% και φθάνει το 10,2% στην πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 1,6% συγκριτικά με τον Οκτώβριο και φθάνει στο 12,2% και καταγράφεται ως δεύτερη δύναμη δημοσκοπικά. Κέρδη 0,5% καταγράφει και η ΝΔ αγγίζοντας το 30,5%.

Τα αποτελέσματα δείχνουν περαιτέρω εκλογική υποχώρηση και καταγράφουν την συνθήκη κρίσης στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά η πλειοψηφία (46%) εκτιμά πως ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να αποτελέσουν ισχυρή αντιπολίτευση. Διαπιστώνεται, όμως, ότι 4 στους 10 κεντροαριστερούς πιστεύουν πως θα δυναμώσει το ΠΑΣΟΚ.

Η ραγδαία πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και η σταδιακή άνοδος του ΠΑΣΟΚ καταγράφονται ανάγλυφα στα διαχρονικά στοιχεία της πρόθεσης ψήφου της ΜETRON Analysis από τον Ιούνιο.

Οι διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση οι μισοί ψηφοφόροι (51%) του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου παραμένουν συσπειρωμένοι στο κόμμα. Οι μεγαλύτερες μετακινήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται προς το ΚΚΕ και λιγότερο προς το ΠΑΣΟΚ.

Την υψηλότερη συσπείρωση καταγράφει η ΝΔ, άνω του 80%.

Υψηλή συσπείρωση καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ.

Δεν φέρνει ακόμη αυξημένη δημοτικότητα στον Στέφανο Κασσελάκη η ιδιότητα του νέου ηγέτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το κόστος των μεγάλων φυσικών καταστροφών, παραμένει ο πλέον δημοφιλής πολιτικός με 45% θετικές γνώμες έναντι 53% αρνητικών, ενώ ιδιαιτέρως δημοφιλής είναι και ο γενικός γραμματέας της ΚΕ της ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με 40% θετικές γνώμες και 50% αρνητικές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 37% θετικές γνώμες και 54% αρνητικές, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει 35% θετικές και 58% αρνητικές.

Αντιθέτως, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει μόνο 31% θετικές γνώμες, με τις αρνητικές να φτάνουν το 54%.

Το ποσοστό του Στέφανου Κασσελάκη κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό – έστω και με συνυπολογισμό της παραμέτρου ότι είναι ένας άνθρωπος άγνωστος στο ευρύ κοινό μέχρι πρόσφατα – εάν δούμε ότι παραδοσιακά οι νεοεκλεγέντες ηγέτες κομμάτων τείνουν να έχουν ιδιαίτερα υψηλές δημοτικότητες. Ενδεικτικά ο Αλέξης Τσίπρας είχε 65% το Μάρτιο του 2008, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 58% τον Ιανουάριο του 2016 και ο Νίκος Ανδρουλάκης 55% τον Δεκέμβριο του 2021.

Απώλειες για τη ΝΔ – Ο Κασσελάκης δεν αντιστρέφει ακόμη την πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το κλίμα απαισιοδοξίας και η δυσαρέσκεια για την οικονομία και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, με την ΝΔ να υποχωρεί 4,2% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση (29,7% έναντι 33,9%).

Όμως, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα πάρει ιδιαίτερα καλά, καθώς από το 15,2% υποχωρεί στο 13,7%. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 10,6% από 9,6% και το ΚΚΕ από το 6,5% πηγαίνει στο 6,5%.

Επειδή, η έρευνα έγινε πριν και μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη, η Metron Analysis παρουσιάζει τις αποκλίσεις πριν και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ελάχιστα ενισχυμένος, πολύ λιγότερο σε σχέση με τη ΝΔ ή το ΚΚΕ, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα στην απήχηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένουν ενεργά.

Η ΝΔ διατηρεί υψηλότερη συσπείρωση στο 82%, σχετικά υψηλά και το ΠΑΣΟΚ με 79%, ενώ ενδεικτική των προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ η συσπείρωση στο 74%. Ενδιαφέρον έχει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις μεγαλύτερες «διαρροές» προς το ΚΚΕ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όλα αυτά αποτυπώνονται και στο πώς διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis. Σύμφωνα με αυτή η ΝΔ υποχωρεί πάνω από 4% στο 36,4%, στοιχείο που καταγράφει πραγματικό πολιτικό κόστος. Όμως, δεν δείχνει να ωφελείται ο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης υποχωρεί κατά 1%. Αντιθέτως, ενισχύονται το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και στο ευρύτερο φάσμα της Ακροδεξιάς η Ελληνική λύση.

Ενδιαφέρον και η ερώτηση που αφορά τα όρια εκλογικής επιρροής, γιατί εκεί φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα που θα μπορούσαν να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι (και αντίστοιχα δεν θα το ψήφιζαν ποτέ) δείχνει να έχει μικρότερα όρια επιρροής όχι μόνο από τη ΝΔ αλλά και από το ΠΑΣΟΚ.

Διατηρείται η υπεροχή Μητσοτάκη

Στις αυθόρμητες απαντήσεις για το ποιος είναι κα καταλληλότερος για πρωθυπουργός και ποιος εγγυάται καλύτερα την ομαλή λειτουργία των θεσμών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα. Όμως, έχει ενδιαφέρον ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό και των απαντήσεων «κανένας».

Μια μεταβατική στιγμή

Είναι σαφές ότι η έρευνα συγκεφαλαιώνει δυναμικές που θα τις δούμε και την επόμενη περίοδο, όπως είναι η αυξημένη δυσαρέσκεια για την οικονομία αλλά και την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, που ήδη έχει επιπτώσει στην εκλογική επιρροή της ΝΔ.

Ταυτόχρονα, όμως, αποτυπώνει και τη μεταιχμιακή στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, που περνά όλους τους κραδασμούς της αλλαγής ηγεσίας και του τέλους της «εποχής Τσίπρα», με το συνδυασμό ανάμεσα σε μια αίσθηση κρίσης και την εμφάνιση ενός νέου και ακόμη επί της ουσίας άγνωστου για την κοινωνία ηγέτη να μην μπορεί να ανακόψει την εκλογική υποχώρηση.

Αυτό γεννά κέρδη για άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, όμως δεν διαμορφώνει ακόμη δυνατότητες συνολικότερης ανατροπής των συσχετισμών των εκλογών του Ιουνίου.





