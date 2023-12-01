Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την εδραίωση της δεύτερης θέσης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν πως η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ ήρθε για να μείνει. Κινούνται πλέον σε ρυθμούς εν δυνάμει αξιωματικής αντιπολίτευσης και περιμένουν να δουν το ακριβές αποτύπωμα που θα αφήσει η νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση και της «ομάδας Αχτσιόγλου». Στη Βουλή η αλλαγή μόνο αμελητέα δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 36 βουλευτές τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ απαριθμεί 32. Τα βήματα που κάνουν στο «πράσινο στρατόπεδο» είναι προσεκτικά γνωρίζοντας πως η επαναφορά του διπόλου με τη Νέα Δημοκρατία έχει δρόμο ακόμα. Η μείωση της ψαλίδας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ορόσημο για την εδραίωση του ΠΑΣΟΚ και την εκπαραθύρωση του ΣΥΡΙΖΑ από την κορυφή της πυραμίδας του πολιτικού σκηνικού θα είναι οι ευρωεκλογές.

Στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως «στόχος δεν είναι να ξεπεράσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία ώστε να αλλάξει ο τόπος σελίδα και να έχει προοπτική ο ελληνικός λαός». Φαίνεται να βγαίνει κερδισμένος από την επιλογή του να μην ακολουθήσει μια τακτική επίθεσης στον Στέφανο Κασσελάκη. Ακολούθησε τη λογική του «ώριμου φρούτου» απέναντι του και με εξαίρεση την αναφορά του στον Κώστα Σημίτη οι συγκρούσεις μέχρι στιγμής έχουν αποφευχθεί. Την Τρίτη σε εκδήλωση που βρέθηκαν και οι δυο πολιτικοί αρχηγοί «πάγωσε ο τόπος» από την τυπική χειραψία που αντάλλαξαν.

Τι θέλουν να κάνουν καθαρό στη Χαριλάου Τρικούπη; Πως η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κατακόρυφη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στη δουλειά που γίνεται μέσα στο κόμμα. Για αυτό το λόγο το επόμενο διάστημα θα εστιάσουν στην παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων για όλα τα ζητήματα. Θα ανεβάσουν τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται συνεχώς κοντά στη βάση με πολλές επισκέψεις στην περιφέρεια. Επιθυμούν με λίγα λόγια τη θετική ψήφο του προοδευτικού κόσμου και όχι μόνο την αρνητική εξαιτίας του σπαραγμού στον ΣΥΡΙΖΑ. Η συμβατική αντιπολίτευση έχει αποδειχθεί πως δεν είναι ικανή να κερδίσει κοινωνικές δυνάμεις που τώρα βλέπουν ως μόνη διέξοδο τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση αν τα ανοίγματα που θα γίνουν από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πιο θαρραλέα. Το να παγιωθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό κοντά στο 15% θα είναι μια νίκη, αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναιμική. Η κυβερνητική προοπτική μπορεί να έρθει μόνο αν ξεπεραστεί το ψυχολογικό όριο του 20%. Και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει με τον νέο πολιτικό σχηματισμό που βγήκε από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταφέρει δηλαδή να ανακόψει τις διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ ή ακόμα και να «επαναπατρίσει» κάποιους στο όνομα της νέας ενιαίας ανανεωτικής αριστεράς που δεν περιχαρακώνεται και κοιτάζει προς το κέντρο.

Οι «δεξαμενές» από τις οποίες αντλεί η Χαριλάου Τρικούπη αυτή την περίοδο είναι συγκεκριμένες. Απευθύνεται στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που προτίμησαν τα ροζ ψηφοδέλτια μέχρι και τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Βολιδοσκοπούν επίσης όσους ανήκουν στο αντιδεξιό μπλοκ, αλλά δεν έκριναν σκόπιμο να προσέλθουν στις κάλπες ούτε το 2019, αλλά ούτε και το 2023. Σε κάθε περίπτωση ο ευρύτερος χώρος του κέντρου που προσεγγίζει και τη Νέα Δημοκρατία έχει μπει στο «μικροσκόπιο» προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης.

Πηγή: skai.gr

