Ο αμερικανικός στρατός ζητά τη βοήθεια του κοινού για να βρει «χαμένο» μαχητικό αεροσκάφος F-35

Τη βοήθεια του κοινού ζήτησε ο αμερικανικός στρατός στην προσπάθειά του να εντοπίσει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35, το οποίο αγνοείται μετά την εκτίναξη του πιλότου.

Το αεροσκάφος χάθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν ο πιλότος πετούσε πάνω από τη νότια πολιτεία της Νότιας Καρολίνας.

Ο πιλότος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, εκτινάχθηκε και πέταξε με αλεξίπτωτο. Είναι σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι συνέβη, αλλά σύμφωνα με αξιωματούχους το αεροσκάφος ενεπλάκη σε ένα «ατύχημα». Οι έρευνες για το αεροσκάφος F-35B Lightning II επικεντρώνονται γύρω από δύο λίμνες βόρεια της πόλης Τσάρλεστον.

Η Joint Base Charleston δημοσίευσε έκκλησή της για βοήθεια στο X, αναφέροντας ότι «οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν το F-35. Ζητείται από το κοινό να συνεργαστεί με στρατιωτικές και πολιτικές αρχές καθώς η προσπάθεια συνεχίζεται».

Ενθάρρυνε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν με το κέντρο επιχειρήσεων του.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος F-35 που πετούσε την ίδια στιγμή επέστρεψε με ασφάλεια στη βάση στο Τσάρλεστον, δήλωσε στο Associated Press η στρατιωτική εκπρόσωπος Maj Melanie Salinas.

Το F35 κατασκευάζεται από τη Lockheed Martin και κοστίζει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια ενώ πρόκειται για ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο.



We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.