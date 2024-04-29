Τα μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδας στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αποφασισμένος να μην αφήσει τα κόμματα – και κυρίως στα δεξιά της ΝΔ – να εργαλειοποιήσουν την Εκκλησία και την πίστη, ειδικά τις Άγιες ημέρες του Πάσχα που διανύουμε, είναι ο πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος στη σπέκουλα της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, τις απειλές, τις προειδοποιήσεις ακόμη και τη χειροδικία, που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, κατά κυβερνητικών στελεχών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει «ζωτικό» χώρο στα κόμματα αυτά να εμπορευματοποιήσουν με ψηφοθηρικό σκοπό τα θέματα της θρησκείας και της πίστης, επιμένοντας να διαχωρίζει την πολιτική που απαντά σε κοινωνικές ανάγκες της εποχής, από τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην Εκκλησία και τη θρησκεία, που παραδοσιακά και διαχρονικά εκφράζει η παράταξη της ΝΔ. Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο την περασμένη Παρασκευή, οπότε και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις κυβέρνησης – Εκκλησίας, μετά το ρήγμα που επέφερε η ψήφιση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μητσοτάκης με ισχυρό επιχείρημα την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου που τράβηξε διαχωριστική γραμμή από οποιονδήποτε πολιτικό επιχειρεί να «κατευθύνει» την Εκκλησία, μίλησε για «ανάχωμα απέναντι σε αυτούς που με τον πιο πρόστυχο τρόπο καπηλεύονται τη χριστιανική πίστη, λες και κάποιοι είναι περισσότερο χριστιανοί από κάποιους άλλους».

Υπό αυτά τα δεδομένα, και θέλοντας να δείξει εμπράκτως τις προθέσεις και την αποφασιστικότητά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται τη Μεγάλη Πέμπτη να παραστεί στη Μητρόπολη Αθηνών για την Ακολουθία των Παθών με τα Δώδεκα Ευαγγέλια και την τελετή Σταύρωσης του Χρηστού. Αντίστοιχα, υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της γαλάζιας παράταξης, θα παραστούν στις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδα, ανά την Ελλάδα και στις περιφέρειές τους όπου θα έχουν μεταβεί για τι ημέρες του Πάσχα, εκπέμποντας το ίδιο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές – Η μάχη με την αποχή

Σε δεύτερο επίπεδο, καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη αναμένεται να «φουλάρουν» τις μηχανές, καθώς η κλεψύδρα της προεκλογικής περιόδου αδειάζει και φέρνει πιο κοντά τις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Με αιχμή την καθημερινότητα και την ακρίβεια, πόρτα – πόρτα, γειτονιά – γειτονιά, θα επικοινωνήσουν τις προσπάθειες, τις πολιτικές και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, προς βελτίωση της ζωής των πολιτών, προτάσσοντας το διακύβευα της σταθερότητας και της συνέχειας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη κυβερνητική θητεία και περιλαμβάνει σωρεία ακόμη μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μεγάλο στοίχημα πάντως εξακολουθεί να είναι η πάταξη της αποχής και σε αυτές τις ευρωπαϊκές κάλπες, γεγονός στο οποίο εστίασε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά της καθιερωμένη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός "Η ψήφος των ευρωεκλογών δεν μπορεί να είναι ψήφος αψήφιστη και επιπόλαιη αλλά ψήφος ευθύνης, πραγματικής προόδου και δημοκρατικής εγρήγορσης. Η αποχή δεν είναι απάντηση. Όποιο κόμμα και αν στηρίζετε, στηρίζετε τελικά την ίδια τη Δημοκρατία με τη συμμετοχή σας που από φέτος γίνεται πιο εύκολη με την επιστολική ψήφο», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας και αυτή τη δυνατότητα που έχουν πλέον όλοι οι ψηφοφόροι όπου κι αν βρίσκονται, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καθώς και ότι υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, που λήγει η προθεσμία να μπούνε οι πολίτες στην πλατφόρμα epistoliki.ypes.gov.gr και να εγγραφούν .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.