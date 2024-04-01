Βίντεο για την επιστολική ψήφο έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση ενόψει των Ευρωεκλογών.

«Είσαι Έλληνας πολίτης που ζει στο εξωτερικό; Ο μόνος τρόπος για να ψηφίσεις από τον τόπο κατοικίας σου στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι η επιστολική ψήφος.



Αλλά και αν ζεις στην Ελλάδα, έχεις την επιλογή να ψηφίσεις μέσω επιστολικής ψήφου αν το επιθυμείς.



Γράψου στο epistoliki.ypes.gov.gr μέχρι τις 29 Απριλίου!



Τώρα έχεις και τη δύναμη και τον τρόπο!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Πηγή: skai.gr

