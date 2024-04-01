Η Αίγινα έχει και πάλι πόσιμο νερό, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Σήμερα, το νερό ξανατρέχει στα σπίτια των κατοίκων της Αίγινας, με ασφάλεια» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Νίκος Χαρδαλιάς, όπως πιστοποίησαν οι σχετικοί έλεγχοι που έγιναν από τον Δήμο, μετά την ολοκλήρωση της επίπονης διαδικασίας για την προσωρινή επισκευή του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης ο οποίος

«Υποχρέωσή μας κανείς να μη μένει μόνος. Καμία περιοχή της Αττικής δε θα μείνει χωρίς τη δική μας μέριμνα. Όποιος και εάν είναι απέναντί μας», υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ανάρτησή του.

Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει ότι «μετά τις έρευνες και την κοινοποίηση του πορίσματος, θέτουμε την κατασκευάστρια εταιρεία προ των ευθυνών της, καθώς η εισαγγελική έρευνα κάνει λόγο για αστοχία υλικού στη συγκόλληση».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά

Στις 2 Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι της Αίγινας έμειναν για ακόμη μια φορά χωρίς νερό. Έγιναν πάλι αποδέκτες των απαράδεκτων συνεπειών της ζημιάς στον υποθαλάσσιο αγωγό που τροφοδοτεί το νησί με νερό, γεγονός ανεπίτρεπτο.



Άμεσα κινητοποιηθήκαμε και καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πειραιά, κατά παντός υπευθύνου.



Λίγες μέρες μετά, στέλνουμε 12 τόνους εμφιαλωμένο νερό. Ακολουθεί δεύτερη αποστολή με 8 τόνους εμφιαλωμένο νερό, συνολικά ως #Περιφέρεια_Αττικής στείλαμε 20 τόνους πόσιμου νερού.

Με ταχύτητα και με αλληλεγγύη στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια.



Μετά τις έρευνες και την κοινοποίηση του πορίσματος, θέτουμε την κατασκευάστρια εταιρεία προ των ευθυνών της, καθώς η εισαγγελική έρευνα κάνει λόγο για αστοχία υλικού στη συγκόλληση.

Η σχετική επιστολή κοινοποιείται και στην Εισαγγελία, όπου ζητάμε τον ορισμό ειδικού ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για να επιβλέπει όλη τη διαδικασία αποκατάστασης, το οποίπ γίνεται αποδεκτό.



Σήμερα, το νέρο ξανατρέχει στα σπίτια των κατοίκων της Αίγινας, με ασφάλεια.



Κανείς δεν πρόκειται να μείνει μόνος. Καμία περιοχή της Αττικής δεν θα μείνει χωρίς τη δική μας μέριμνα. Όποιος και εάν είναι απέναντί μας.

