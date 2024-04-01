Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa τόνισε ότι ««επιθυμεί μια νέα ελληνική περηφάνια και να ξαναγίνουν, οι Έλληνες, περήφανοι για το μέλλον, όχι μόνον για το αρχαίο παρελθόν».

«Αλλάζω τον ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους, ως πρώην αριστερός τραπεζίτης θα σαρώσω συντηρητικούς και διεφθαρμένους ανθρώπους» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς για τη σύντομη στρατιωτική του θητεία, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να μιλήσω με τους νέους, κάτι που συνήθως δεν καταφέρνω να κάνω. Συνήθως με πλησιάζουν οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι διαμαρτύρονται και με ενθαρρύνουν. Εγώ δεν είμαι του συστήματος, δεν είμαι βουλευτής. Έχω μηδενική πολιτική εμπειρία. Για τον λόγο αυτό θεωρώ πως έχω επιτυχία. Είμαι αυτός που είμαι και δεν θα αλλάξω. Για τον λόγο αυτό ενθάρρυνα τα παιδιά με τα οποία συνυπηρέτησα, τη γενιά μετά από τη δική μου, τους εικοσάρηδες, να κάνουν μεγάλα όνειρα, να πιστεύουν στο ταλέντο τους. Ακόμη και αν δεν πάνε στο πανεπιστήμιο, να μάθουν αγγλικά. Έχουν την λογική αυτή του "είναι η Ελλάδα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή". Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «οι νέοι, στην Ελλάδα, αξίζουν ένα σύστημα αποτελεσματικό, που να τους προσφέρει μια καλή βάση». «Η επαφή μαζί τους μου προσέφερε ηθική πυξίδα. Ασχέτως από το ποιος μου επιτίθεται ή με εκτιμά, εγώ έχω μια αποστολή», υπογραμμίζει.

Προτεραιότητα, κατά την άποψή του, «είναι οι φόροι», διότι «η χώρα χρειάζεται ένα νέο, απλουστευμένο φορολογικό σύστημα» και «πρέπει να μειωθούν οι φόροι για τα πιο χαμηλά εισοδήματα, να αυξηθεί η φορολόγηση των μερισμάτων των επιχειρήσεων άνω των 220.000 ευρώ, με κλιμακωτή φορολόγηση και για τις επιχειρήσεις». Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει ότι «οι αλλαγές αυτές, μαζί με νέες συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες αποδεκατίστηκαν, θα δημιουργήσουν ένα υγιέστερο περιβάλλον».

«Η φιλοσοφία μας, στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή τής συλλογικότητας. Θέλουμε αλληλεγγύη, μια κοινή σκέψη, ενότητα», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με αναφορά στην Ιταλία, ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει ότι «η Ελλάδα, παρά το ότι έχει φυσικές ομορφιές και θησαυρούς της τέχνης σαν την Ιταλία, δεν έχει ισχυρή μια βιομηχανία η οποία να λειτουργεί ως βάση» και ότι το σύνθημά του είναι «big government for big problems» (μεγάλη κυβέρνηση για μεγάλα προβλήματα).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν είναι αρκετό να ρυθμιστεί η χρυσή βίζα και τα Airbnb, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν αρκεί σε μια πόλη τεσσάρων εκατομμυρίων πολιτών και σε μια χώρα με δέκα εκατομμύρια κατοίκους».

Παράλληλα, προτείνει αποκέντρωση του τουρισμού και των επενδύσεων, στήριξη, μέσω κεφαλαίων, των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, «να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι επιστήμονες και τα ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό» και σπίτια με οικονομική αρωγή για ερευνητές και επιχειρήσεις εκτός Αθηνών. «Δεν είναι όλα Μύκονος και τουρισμός, κι εγώ αγαπώ τη Μύκονο. Ο τουρισμός μπορεί να είναι η πρώτη μας βιομηχανία, αλλά διάρκειας δώδεκα μηνών τον χρόνο και σε όλη την χώρα», δηλώνει ο Στ. Κασσελάκης στην εφημερίδα του Τορίνο.

«Η Νέα Δημοκρατία ασχολείται μόνον με εμένα, τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν μου επιτίθενται με κουτσομπολιά για τις διακοπές μου και άλλα παρεμφερή. Αλλά εγώ δημιουργώ ένα κίνημα ανθρώπων σαν και εμένα, που θέλει να πετύχει στην επιστήμη, στην κοινωνία, στο επιχειρείν, που δεν ανήκει στο κατεστημένο. Και θα κάνω πέρα όλη εκείνη την ιθύνουσα τάξη ενός συστήματος με εμπλοκή συμφερόντων, που δεν γνωρίζει άλλη καριέρα εκτός από την εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναγίνει πρώτο κόμμα», τονίζει ο πρόεδρός του ενώ προβλέπει «έκρηξη ποσοστών» στις ευρωεκλογές και ότι θα αναλάβει πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς σχετικά «με τα λάθη του Αλέξη Τσίπρα», απάντησε ότι «για το 2015 θα μπορούσε να μιλήσει ώρες, αλλά είναι αντικείμενο των ιστορικών» και προσέθεσε: «Ο Αλέξης είναι ένας καλός άνθρωπος. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να δώσει φωνή στην αγωνία των ανθρώπων, έσωσε πολλούς ανθρώπους που κινδύνευαν να πεθάνουν της πείνας, έδωσε υγειονομική περίθαλψη σε 2,5 εκατομμύρια πολίτες που ήταν χωρίς κάλυψη. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε για την αφέλεια, αλλά ο ελληνικός λαός ήταν απελπισμένος. Εμείς αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία, η ΝΔ μηδέν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος, ερωτηθείς για το «τι περιθώριο ελιγμών μένει στην Αριστερά, την στιγμή που ο Μητσοτάκης προχωρεί σε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και ο ίδιος είναι ένας πρώην Αμερικανός τραπεζίτης», απάντησε:

«Τον ισότιμο γάμο τον θέλησα εγώ, πρέπει να γίνει σαφές. Η δημόσια υγεία κατακερματίζεται, οι μισθοί είναι ανεπαρκείς. Αν ήμουν υπουργός τού Μητσοτάκη θα είχα δημοτικότητα 70%. Αλλά εκείνος είναι ο "yes man" της Αμερικής και δεν κερδίζει τίποτα προς συμφέρον της Ελλάδας. Με φοβάται διότι είμαι ένας αουτσάιντερ. Ξέρει ότι μπορώ να τον κερδίσω στις κάλπες».

Ο Στέφανος Κασσελάκης την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει τα χαρτιά του για όλα τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, τα πρόσωπα και τις αλλαγές στο κόμμα του και τους στόχους του για τη μάχη των Ευρωεκλογών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης την Τρίτη, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ στις 19.50 με τη Σία Κοσιώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

