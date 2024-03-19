Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Η αντιπολίτευση θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο

Για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων και το πως περιήλθαν στην κατοχή της ευρωβουλευτού της ΝΔ κας Ασημακοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Ερωτηθείσα για την υπόθεση και τις έρευνες που διεξάγονται σχετικά, η κα Κεραμέως ανέφερε ότι «είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και μόλις δύο εβδομάδες μετά ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επικοινωνεί τα πορίσματα της έρευνας που έκανε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.»

Αναφορικά με τις ευθύνες που απορρέουν από την εμπλοκή προσώπων, η υπουργός απάντησε ότι «εκεί αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων, υπήρξε άμεσα ανάληψη ευθύνης με την κα Ασημακοπούλου να βγαίνει οικειοθελώς εκτός κούρσας, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, αρμόδιος εκείνη την εποχή για τις εκλογές, παραιτήθηκε και ο γραμματέας απόδημου ελληνισμού της ΝΔ επίσης παραιτήθηκε».

Απαντώντας για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί δικής της ευθύνης, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Ο έλεγχος του υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζεται και αφορά ευρύτερα στην επάρκεια της ασφάλειας των διαδικασιών και μάλιστα από την πρώτη μέρα με τον κ. Λιβάνιο δώσαμε οδηγία να διεξαχθεί ένας πλήρης εσωτερικός έλεγχος για το ζήτημα αυτό».

Αναφορικά με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου και για το αν σχετίζεται με την υπόθεση της κας Ασημακοπούλου η υπουργός εξήγησε ότι «η αντιπολίτευση θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Οι καταγγέλλοντες λένε ότι είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στις εκλογές του 2023 και λάβαμε ένα email από την κα Ασημακοπούλου. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εξέλιξη η έρευνα, όπως και η έρευνα της εισαγγελίας. Ο κατάλογος της επιστολικής είναι διαφορετικός και πρέπει να ξαναγραφτεί και τώρα είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές για την επιστολική ψήφο. Οι καταγγέλλοντες οι ίδιοι λένε ότι είχαν εγγραφεί για τις εκλογές του 2023.»

«Δεν έχει καμία σχέση το ζήτημα με τις εκλογικές διαδικασίες, συζητάμε για το πως θα προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα. Για να γραφτείς στην επιστολική ψήφο γράφεσαι τώρα, είναι νέα διαδικασία. Πως όλως τυχαίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάνε για την επιστολική ψήφο. Το θέμα διερευνάται από τις αρχές» πρόσθεσε η υπουργός Εσωτερικών.

Για το νομοσχέδιο παραγωγικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα συνδέεται με το μπόνους, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «θέλουμε να εισάγουμε υγιή κίνητρα για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο πιο παραγωγικοί είναι, όσο καλύτεροι είναι να αμείβονται περισσότερο. Είχε ξεκινήσει σε μία πιλοτική φάση σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και τώρα βλέπουμε πως μπορούμε να το επεκτείνουμε. Η αξιολόγηση της παραγωγικότητας θα βασίζεται σε μετρήσιμους στόχους οι οποίοι θα τίθενται στην αρχή κάθε αξιολογικής περιόδου και εφόσον κάποιος τους έχει επιτύχει να έχει μία πρόσθετη αμοιβή».

Αναφορικά με την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομία η ίδια πρόσθεσε ότι «είναι στον αέρα η προκήρυξη 1.213 θέσεων σε όλη την Ελλάδα. Είχε δεκατέσσερα χρόνια να βγει στον αέρα τέτοια προκήρυξη.»



Η κα Κεραμέως ερωτηθείσα για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφτεί στο εξωτερικό με αφορμή την επιστολική ψήφο, είπε ότι «Καναδά, ΗΠΑ, πόλεις που έχουμε μεγάλο πληθυσμό Ελλήνων πολιτών και στόχος μας είναι να ενημερώσουμε για την επιστολική ψήφο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγγεγραμμένους στους καταλόγους της επιστολικής ψήφου από 95 διαφορετικές χώρες και είναι χώρες όπως η Κένυα, η Αγκόλα, η Παπούα Νέα Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, η Τανζανία στις οποίες δεν λειτούργησαν εκλογικά κέντρα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές».

«Αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί πάνω 32.000 με ένα 43% να είναι εκτός Ελλάδος και το υπόλοιπο 57% εντός Ελλάδος ».

