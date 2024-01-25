Την ατζέντα των ελληνοτουρκικών επαφών με ορίζοντα την πραγματοποίηση συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 'Αγκυρα μέσα στην άνοιξη, γνωστοποίησαν νωρίτερα σήμερα διπλωματικές πηγές.

Στις 2 Φεβρουαρίου αναμένεται επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη, στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα δοθεί έμφαση στην τόνωση της θετικής ατζέντας. Ταυτοχρόνως επιχειρηματική ελληνική αποστολή θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να συμμετάσχει σε business forum με Τούρκους επιχειρηματίες και φορείς εξωστρέφειας και να προωθήσει περαιτέρω την οικονομική συνεργασία.

Στις 11 Μαρτίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με επικεφαλής της ελληνικής πλευράς την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν που αναμένεται να προγραμματιστεί για τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Κομβική θα είναι ακόμη η συνάντηση των δύο ηγετών στα πλαίσια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τις επόμενες επαφές του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στις 6 Φεβρουαρίου θα έχει συνάντηση με την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για το Κυπριακό Maria Angela Holguin Cuellar.

Στις 9 Φεβρουαρίου ο κ. Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν. Οι δυο υπουργοί θα εγκαινιάσουν το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας- ΗΠΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη για να πραγματοποιήσει επαφές την προώθηση της υποψηφιότητας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

