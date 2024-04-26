Τα «κάστρα» και οι «δύσβατες» περιοχές των κομμάτων 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είτε στη νησιωτική είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αρχίσει ήδη να «οργώνουν» την περιφέρεια.

Σε μια εκλογική μάχη, που αν και αφορά τους επόμενους εκπροσώπους σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, έχει έντονα χαρακτηριστικά εθνικής κάλπης. Κυριάκος Μητσοτάκης, Στέφανος Κασσελάκης και Νίκος Ανδρουλάκης έχουν πάρει από πολύ νωρίς το «παιχνίδι πάνω τους».

Στην Νέα Δημοκρατία έχουν μαρκάρει στο χάρτη τις περιοχές όπου το ποσοστό ήταν κάτω από 41% που πήρε πανελλαδικά.

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη έθεσε τον πήχη στο 33% που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2019.

Σε δυο νομούς κατέγραψε με αρκετά μεγάλη διαφορά τα πιο χαμηλά ποσοστά η γαλάζια παράταξη. Πρόκειται για τη Ροδόπη όπου έλαβε 28,89% και την Ξάνθη με 30,32%. Στα βόρεια έχουν στρέψει το ενδιαφέρουν τους στην Πειραιώς, καθώς η «αιμορραγία» από τα δεξιά της είναι αρκετά μεγάλη.

Είναι το κοινό στο οποίο έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του ο Κυριάκος Βελόπουλος επενδύοντας πολύ και στην ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Εξίσου μεγάλη είναι η προσοχή που θα δοθεί στη Θεσσαλία. Οι καταστροφικές πλημμύρες είναι φυσικό να οδηγήσουν ψηφοφόρους της σημερινής πλειοψηφίας είτε στην αποχή είτε σε κάποια άλλη «πολιτική στέγη».

Στοίχημα αποτελεί η Κρήτη να παραμείνει «γαλάζια», ωστόσο επειδή στην Αττική βρίσκεται περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται με στοχευμένες εμφανίσεις να επιμείνει πολύ στο κοινό του λεκανοπεδίου.

Η Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο που πέρασε κατάφερε να κερδίσει σε λαϊκές γειτονιές «εκθρονίζοντας» τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι κάτι που επιθυμούν να το διατηρήσουν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την περιοδεία του από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, όπου η αξιωματική αντιπολίτευση έχασε τα πρωτεία που κατείχε από τον Ιούνιο του 2012.

Σε ένα παραδοσιακό «κάστρο» της προοδευτικής παράταξης το πλήγμα του καλοκαιριού ήταν πολύ μεγάλο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να εκπροσωπείται στα Χανιά και στο Ηράκλειο μόνο από έναν βουλευτή. Συγκριτικά, τον Σεπτέμβριο του 2015 η Κουμουνδούρου έβγαζε στο νησί δέκα βουλευτές, ενώ και το 2019, παρά την ήττα, είχε εκλέξει έξι. Το ροζ χρώμα στον χάρτη χάθηκε και από άλλα παραδοσιακά «κάστρα», στα οποία οι επιτελείς στοχεύουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Στην Αχαΐα η πρωτοκαθεδρία δεν είχε αμφισβητηθεί από τον Μάιο του 2012, όταν για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ποσοστό 16,78%. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις πιο λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, όπου η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα «λαϊκά στρώματα». Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα έδωσαν το «ολοκληρωτικό χτύπημα» το καλοκαίρι στο κόμμα και στην Κουμουνδούρου επιθυμούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα.

Η «ναυτική εβδομάδα» που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει επίσης έναν ειδικό σκοπό.

Πρώτος σταθμός ήταν οι Κυκλάδες όπου από 28,32% που είχε σημειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, φέτος τον Ιούνιο έπεσε αρκετά κάτω από τον μέσο όρο που είχε σε όλη την περιφέρεια (14,14%). Γενικά για τη νησιωτική Ελλάδα τα «μαντάτα» δεν ήταν καλά το καλοκαίρι και έτσι στο κόμμα έχει σημάνει «συναγερμός». Στο επίκεντρο θα βρίσκονται ήδη τα Δωδεκάνησα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει τρίτος το καλοκαίρι με ποσοστό 13,07%.

Πριν τη Μεγάλη Δευτέρα ο κ.Κασσελάκης θα βρεθεί σε Μυτιλήνη (τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 με 13,49%), Χίο (τρίτος με 10,52%) και Σάμο (τρίτος με 14,88%). Έξω από το «κάδρο» της Κουμουνδούρου δεν θα βγει η Θεσσαλία. Θεωρούν πως η απογοήτευση που υπάρχει από την κυβέρνηση θα οδηγήσει πολλούς πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στη βάση τους.

Για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα αν θέλει να ανακάμψει και να τερματίσει δεύτερος την 9η Ιουνίου.

Η ενίσχυση των ποσοστών στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει τις περιοδείες ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα δώσει όλο του το βάρος το επόμενο διάστημα.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του στη Δυτική Αθήνα (8,92%) και τη χειρότερη στην Α΄ Πειραιώς (6,70%).

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της «δεξιάς στροφής» που παρατηρείται. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης η Χαριλάου Τρικούπη έκοψε τέταρτη το νήμα (8,14%) και στη Β΄ Θεσσαλονίκης τρίτη (9,85%)

Στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής του προέδρου, επιθυμεί να βελτιώσει τα καλά αποτελέσματα του καλοκαιριού. Σε Ρέθυμνο (25,71%), Ηράκλειο (22,98%) και Λασίθι (25,58%) τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

