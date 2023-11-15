Το Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας - Ινδίας για συνεργασία στη γεωργία συζήτησε ο Λ. Αυγενάκης με τον Ινδό πρέσβη

Το μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας-Ινδίας το οποίο αφορά τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της γεωργίας, αποτέλεσε το κύριο θέμα στη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη με τον Ινδό πρεσβευτή στη Αθήνα, Rudrendra Tandon.

Το εν λόγω μνημόνιο κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται την προσεχή Τρίτη από τη Βουλή έχει, μεταξύ άλλων, ως στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Πρόνοιας της Ινδίας για τη στήριξη, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα της γεωργίας και την επίτευξη βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, επιδιώκει την ενίσχυση σε τομείς όπως η φυτική παραγωγή, η γεωργία ακριβείας, η ασφάλεια τροφίμων και η κλιματική κρίση.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Αυγενάκης με τον κ. Tandon, συζήτησαν, επίσης, για την επίσκεψη του Υπουργού Ιχθυηρών, Κτηνοτροφίας και Γαλακτοκομίας Parshottam Rupala στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

