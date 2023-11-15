Κωνσταντοπούλου: Το έγκλημα των Τεμπών είναι η ακτινογραφία της διαφθοράς

«Το έγκλημα των Τεμπών είναι η ακτινογραφία της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα μας», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή επί της συζήτησης για την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη.

Η ίδια έκανε λόγο για «διαφθορά που σκοτώνει» και για «κατάληξη μιας μακράς πορείας αδιαφορίας και πολιτικής συμπαιγνίας σε βάρος των απλών ανθρώπων», ενώ δήλωσε πως το κόμμα της θα ψηφίσει υπέρ της Εξεταστικής, της Προανακριτικής και «κάθε διαδικασίας διερεύνησης».

Τόνισε, δε, θα «εκπροσωπήσει προσωπικά» την Πλεύση Ελευθερίας στην Εξεταστική, για να διασφαλίσει πως θα είναι παρόντες και ο πρώην υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετά τη θυσία των 57 θυμάτων, «παίζονται πολιτικά και κομματικά παιχνίδια», από τους «γνωστούς μηχανισμούς συγκάλυψης».

Καταλόγισε, επίσης, στην κυβέρνηση ότι θεωρεί πως το «41%» την «ξέπλυνε» και «περιφέρονται ως δήθεν δικαιωμένοι», διαβεβαιώνοντας πως θα βγουν στο φως στοιχεία και μαρτυρίες που θα αναδείξουν τις ευθύνες των μελών της και θα δικαιώσουν τα θύματα. « Αν επιχειρήσετε να καταψηφίσετε την ποινική διερεύνηση θα το μετανιώσετε πάρα πολύ πικρά», διαμήνυσε, σχολιάζοντας πως το «μόνο» που ενδιαφέρει τη ΝΔ είναι «το πολιτικό κόστος».

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για την κυβέρνηση Τσίπρα τόνιζοντας ότι «όλοι παραμένουν σε θέσεις εξουσίας» ακόμα και μετά το Μάτι, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, χωρίςουτεν καν «ηθική μομφή».

Μίλησε, ωστόσο, για την «απαρχή μια άλλης πορείας» από τη σημερινή ημέρα «προς την αλήθεια», «προς τη λογοδοσία» και «προς την απόδοση ευθυνών».

«Η χώρα μας βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση γιατί κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε αρκετά για τα διαρκή εγκλήματα κατά των πολιτών», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζ. Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «ως κομμάτι αυτού του συστήματος ατιμωρησίας είναι φυσικό να δίνει τα ρέστα της για να μπλοκάρει την ποινική διερεύνηση» και καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων και την «διεφθαρμένη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων» και της κυβέρνησης Τσίπρα που «ξεπούλησε» του σιδηρόδρομους.

«Αυτή η Εξεταστική Επιτροπή όσο περνάει από το χέρι μας θα πάει μέχρι τέλους, μέχρι την πλήρη αλήθεια», κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

