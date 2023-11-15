Κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου έγινε ενημέρωση για την κατατεθείσα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών, με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, να εκφράζει την αποφασιστικότητα του για την απρόσκοπτη και πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επέμεινε στην ανάγκη για ενότητα και συσπείρωση, σε αυτή την δύσκολη για το κόμμα συγκυρία, επαναλαμβάνοντας ότι «σταθερά τείνει χείρα φιλίας».

Τόνισε δε την ανάγκη ενός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, που θα συνεχίσει να εκφράζει τη λαϊκή βούληση και εντολή.

Επίσης, έγινε εκτενής συζήτηση για τον σχεδιασμό του κόμματος για τα αναπτυξιακά-θεματικά συνέδρια, στο πλαίσιο της απόφασης της ΚΕ.

