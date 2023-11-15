Στη Ραμάλα θα βρεθεί εκτάκτως αύριο Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και με τον υπουργό Εξωτερικών. Στόχος της συνάντησης είναι η δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων καθώς η Ελλάδα είναι υπέρ των ανθρωπιστικών παύσεων, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του Διεθνούς Δικαίου τονίζοντας πως η εξωτερική της πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική Αρχών.

«Η Ελλάδα έχει σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο. Το έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια χάρη στη συνεπή της εξωτερική πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η «δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία τρομοκρατική ενέργεια».

«Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που στηρίζεται στο Δίκαιο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είμαστε κατά της τρομοκρατίας αλλά είμαστε υπέρ του ανθρωπισμού. Να είναι δυνατόν να λαμβάνουν οι ευάλωτοι την περίθαλψη και να μην στοχοποιούνται οι άμαχοι» υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σχετικά με τις προσδοκίες της Αθήνας από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως υπάρχουν ακόμη σοβαρές διαφορές με την Τουρκία σε πολλά θεμελιώδη ζητήματα ωστόσο αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στο να καθίσουν οι δύο χώρες στο τραπέζι και να συζητήσουν.

«Έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία που μας επιτρέπει να μην καταλήγουμε σε κρίση κάθε φορά που έχουμε διαφωνίες. Και έχουμε ακόμα πολλές διαφωνίες. Τη βασική διαφωνία σε σχέση με το ψευδοκράτος, της φερόμενης βόρειας Κύπρου» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Έχουμε σοβαρές διαφωνίες και στην ανάγνωση της Μέσης Ανατολής αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να δούμε εκείνα τα ζητήματα που μας ενώνουν, να δούμε τα μεγάλα κεφάλαια που μας χωρίζουν. Μπορεί να έχουμε διαφορετική αφετηρία όπως η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Υπάρχουν όμως θέματα που μπορούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε.»

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε επίσης ότι «ζητήματα σχετικά με την με ελληνική εθνική κυριαρχία δεν έχουν τεθεί ποτέ στο δικό μου επίπεδο. Δεν έχει τεθεί ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών, εθνικής κυριαρχίας. Ακόμα και αν ετίθεντο όμως δεν έχω την εντολή να μπω σε μια τέτοια διαπραγμάτευση» είπε.

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών «μέχρι σήμερα σε επίπεδο διμερές είχαμε μια εξαιρετικά ειλικρινή σχέση με την Τουρκία».

«Κάθε φορά που θα βρισκόμαστε στο τραπέζι με την Τουρκία θα έχουμε στο μυαλό μας ότι υποστηρίζουμε τα εθνικά μας δίκαια με σθένος» είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Τουρκίας στο Μεσανατολικό ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι υποδοχέας μεγάλου αριθμού προσφύγων.

«Εμείς θα καθίσουμε στο τραπέζι ως Ευρώπη, αξιολογώντας όλα τα μέρη και της Τουρκίας. Είναι πολύ σημαντικό, ότι μετά από συνθέτες διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε και οι 27 σε ένα σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που παρέχει τα εχέγγυα ώστε να πάψει να είναι η Ευρώπη ένας δρόμος υποδοχής μεταναστών αλλά από την άλλη να αναδεικνύει και τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα κάθε φορά που υπάρχει κρίση. Νομίζω ότι οποιαδήποτε αλλαγή στάσης της Τουρκία δεν μπορεί να επηρεάσει την στάση της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της προσφυγης στη Χάγη τόσο για το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας όσο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι «απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια κοινή κατανόηση για τη διαδικασία, τον τρόπο και το περιεχόμενο μιας προσφυγής στη Χάγη.». Ωστόσο, δήλωσε πως «είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που χρονίζουν δεκαετίες».

