Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα προς τους απανταχού απόδημους Ελληνες στέλνει με δήλωσή του αποκλειστικά μέσω του «Ε.Κ.» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζοντας ότι οι σχέσεις της ελληνικής πολιτείας με τους αποδήμους «είναι και θα είναι προτεραιότητά της» ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται τόσο στην άρση των περιορισμών στη συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές και στην επιστολική ψήφο αλλά και στην εν εξελίξει Εθνική Στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους, απευθύνομαι με ξεχωριστή συγκίνηση σε όλους εσάς. Τους Ελληνες, που αν και ζείτε και δημιουργείτε έξω από τα σύνορα της χώρας, αποτελείτε αναπόσπαστο κομμάτι της. Πρεσβευτές της μητέρας-πατρίδας στα κράτη, όπου προκόβετε. Γέφυρες επικοινωνίας με τους λαούς τους. Και ζωντανά κύτταρα του Ελληνισμού, που τιμάτε τις ρίζες του προβάλλοντας παντού τις αξίες του.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι σχέσεις με τους Απόδημους ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητα της Πολιτείας. Με πιο πρόσφατη πρωτοβουλία την άρση όλων των εμποδίων στη συμμετοχή των εκτός Ελλάδας ψηφοφόρων στις εκλογές. Και, κυρίως, την καθιέρωση της Επιστολικής Ψήφου, ήδη από τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ωστε όλοι να έχουν φωνή για όσα συμβαίνουν στον τόπο χωρίς έξοδα και ταλαιπωρία.

Παράλληλα, εξελίσσεται η Εθνική Στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό με αιχμές την ελληνική γλώσσα, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την εκπαίδευση. Ενώ με τη διαρκή ψηφιοποίηση των προξενικών διαδικασιών, απλοποιείται και επιταχύνεται όλο και περισσότερο η δική σας εξυπηρέτηση. Αλλωστε, στη διαδικτυακή πύλη gov.gr λειτουργεί, πλέον, ειδική υπηρεσία για αιτήματα αποκλειστικά των Αποδήμων.

Πρόκειται για μερικές μόνο από τις επιλογές της κυβέρνησης τις οποίες γνωρίζει καλά ότι οφείλει στη Διασπορά μας. Γι’ αυτό και θα παραμείνουμε σταθεροί αρωγοί της, τιμώντας την ανεκτίμητη συμβολή της στην εθνική διαδρομή προς την πρόοδο. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για την καινούργια χρονιά. Το 2024 να είναι γεμάτο υγεία και χαμόγελα για όλες και όλους».

