Andrew Haigh: Στο τιμόνι της βιογραφικής ταινίας για τον Λεονάρντο ντα Βίντσι

Τη βιογραφική ταινία του Λεονάρντο ντα Βίντσι θα σκηνοθετήσει για λογαριασμό της Universal Pictures ο Άντριου Χέιγκ, όπως αναφέρει αποκλειστικά το Variety.

Ο Ντα Βίντσι, μια από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες όλων των εποχών, έζησε από το 1452 έως το 1519 στην ακμή της Αναγέννησης, μιας από τις πιο δημιουργικές εκρήξεις στην ανθρώπινη ιστορία.

Επίσης, ο Βρετανός σκηνοθέτης θα αναλάβει και το σενάριο, βασισμένο στο μπεστ σέλερ του Γουόλτερ Άιζακσον που κυκλοφόρησε το 2017.

