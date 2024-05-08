Εκτενείς ζημιές σε ιστορικό ξωκλήσι στα Βράσταμα Πολυγύρου Χαλκιδικής, που χρονολογείται από το 1868 και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη, προκλήθηκαν από πυρκαγιά την οποία προξένησε σκόπιμα άτομο, το οποίο συνελήφθη.

Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά στον ιερό ναό κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης, και στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Γιώργος Σκιαδαρέσης μετέβη σήμερα στον ιερό ναό, διευκρινίζοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως δεν πρόκειται για κηρυγμένο μνημείο, ωστόσο, η αποκατάσταση των ζημιών μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα, υπό την καθοδήγηση και συνδρομή της αρχαιολογικής υπηρεσίας και με τη συνεισφορά των κατοίκων γειτονικών χωριών.

«Είναι ένας ναός του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Μπορεί να αποκατασταθεί, δεν είναι τίποτε ανεπανόρθωτο», διαβεβαίωσε ο κ. Σκιαδαρέσης, εξηγώντας ότι κάηκαν τα ξύλινα στοιχεία του ναού -παράθυρα, πόρτες- και ο ξύλινος φορέας της στέγης, που κατέρρευσε, όπως και η οικοσκευή, ωστόσο, όλα ήταν νεότερα, των τελευταίων δεκαετιών και «δεν υπήρχαν αγιογραφίες, ή τέμπλο, δεν υπήρχαν κειμήλια, όλες οι εικόνες ήταν νεότερες», ενώ «οι κάτοικοι των διπλανών χωριών που συντηρούν τον ιερό ναό τόσα χρόνια είναι τώρα έτοιμοι να βοηθήσουν στην αποκατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τη στέγη που κατέπεσε, ο κ. Σκιαδαρέσης σημείωσε ότι ήταν και αυτή νεότερη, με γαλλικά κεραμίδια, ενώ οι περιμετρικοί τοίχοι που διατηρήθηκαν «είναι σε καλή κατάσταση, καθώς πρόσφατα είχαν αρμολογηθεί και συντηρηθεί».

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr ένας άνδρας στεκόταν και έβλεπε το εξωκλήσι να καίγεται και ομολόγησε ότι ίδιος έβαλε τη φωτιά. «Ένας διαταραγμένος νους, πυρπόλησε το ναό, κι ως άλλος Ηρόστρατος ή Νέρωνας, έμεινε να “θαυμάσει” το έργο του» σχολίασε ένας κάτοικος της περιοχής.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

