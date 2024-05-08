Την πρόθεση του Παναθηναϊκού για διπλή ενίσχυση στα άκρα της άμυνάς του μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Υπάρχουν δύο θέματα στον Παναθηναϊκό. Το ένα έχει να κάνει με τον Μπάλντοκ, η συμφωνία του οποίου θα επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Θα έπαιρνε και δεξί και αριστερό μπακ. Είχε κάνει κουβέντα εδώ και καιρό μαζί του, είχε κάνει συζήτηση και πιο παλιά με τη Σέφιλντ αλλά τώρα είναι ελεύθερος. Τονώνει και το ελληνικό στοιχείο. Έχουν γίνει οι διαπραγματεύσεις με τον Κώτσιρα, θα δούμε τις επόμενες 15 ημέρες αν υπάρξει συμφωνία, αν δεν τα βρει με τον Παναθηναϊκό πιθανό να μείνει ο Βαγιαννίδης. Υπάρχει βέβαια κινητικότητα από το εξωτερικό για τον δεύτερο, οπότε αν έρθει πρόταση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανακοίνωση της Θύρας 13, είναι μια αντίδραση των οργανωμένων για το γεγονός ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα η ομάδα 12 χρόνια, που είναι ο Αλαφούζος ιδιοκτήτης. Θα δούμε τι θα γίνει μετά από την διεξαγωγή του συλλαλητηρίου», τόνισε μεταξύ άλλων.



Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού ξεκαθάρισε ότι το «τριφύλλι» θέλει τα τρία ματς που μένουν και κυρίως τον τελικό του Κυπέλλου να τα τελειώσει θετικά, με νίκες, για να πάει μετά στον προγραμματισμό της νέας σεζόν.



Ο Νικολογιάννης αναφέρθηκε και στην επιστροφή του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε Final-4, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλη επιτυχία και… θαύμα ενώ σημείωσε ότι ο κόσμος της ομάδας χρειαζόταν μια μεγάλη χαρά.



Ερωτηθείς για τις μεταγραφές της νέας σεζόν, επισήμανε ότι οι «πράσινοι» θα βάλουν ένα φρένο στην παρούσα φάση, αλλά θα πάρουν δύο εξτρέμ, έναν πλάγιο μπακ, ενδεχομένως και έναν χαφ, ενώ εξαίρεσε την περίπτωση του Γιαννούλη, για τον οποίο θα έχουν σημαντικές πιθανότητες αν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.



