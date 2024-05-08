Η Κολομβία αναγνωρίστηκε ως ο καλύτερος αφροτουριστικός προορισμός στον κόσμο για τις εμπειρίες που προσφέρουν πόλεις όπως το Cali και η Cartagena de Indias , καθώς και ο δήμος San Basilio de Palenque της Καραϊβικής.

Το βραβείο αποτελεί μέρος των Βραβείων Αφροτουρισμού II, που απονέμονται από την πλατφόρμα Guía Negro, στη διάρκεια της Παγκόσμιας Ταξιδιωτικής Αγοράς (WTM) της Λατινικής Αμερικής.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Αποψη της Cartagena de Indias

Η Κολομβία κέρδισε σχεδόν το 20% των ψήφων σε έναν στενό διαγωνισμό και εντυπωσίασε τους κριτές με την ικανότητά της να διατηρήσει τις αφρορίζες της και να προσφέρει αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες, όπως αυτές στο Κάλι, την Καρταχένα ντε Ινδίας και το Σαν Μπασίλιο ντε Παλένκε, που τονίστηκαν από ιστορική και πολιτιστική σημασία.

Πανοραμική άποψη της πόλης Cali

«Η Κολομβία άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα πρωτοφανές ορόσημο όσον αφορά τη συμμετοχή για τη χώρα», δήλωσε η πρόεδρος της κρατικής υπηρεσίας ProColombia, Carmen Caballero , σύμφωνα με δήλωση της.

Ο αφροτουρισμός, σύμφωνα με τη ProColombia, είναι η ενσωμάτωση βιωματικών εμπειριών που γιορτάζουν την κουλτούρα και τις παραδόσεις του αφρο-απογόνου πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

