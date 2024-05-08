Αεροσκάφος της Boeing 787-900 της Air France που πραγματοποιούσε την πτήση Παρίσι-Σιάτλ κατευθύνθηκε εκτάκτως προς αεροδρόμιο του Καναδά έπειτα από την «εμφάνιση υπερθέρμανσης στην καμπίνα», έγινε γνωστό από την γαλλική αεροπορική εταιρεία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει «καμία ανωμαλία».

«Η Air France επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα της πτήσης AF338 της 7ης Μαΐου 2024 από το Παρίσι στο Σιάτλ με Boeing 787-900 αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ικαλουΐτ στον Καναδά έπειτα από την εμφάνιση οσμής υπερθέμανσης (υλικών) στην καμπίνα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τις διαδικασίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της εταιρείας και κατ' εφαρμογήν της αρχής της προφύλαξης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο Ικαλουΐτ στις 10.44 της Τρίτης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι πρώτοι έλεγχοι του μηχανικού της Air France που έφθασε επί τόπου δεν δείχνουν προς το παρόν καμία ανωμαλία. Οι έλεγχοι συνεχίζονται», διευκρίνισε εκπρόσωπος της Air France.

Η Boeing περνά μία δύσκολη περίοδο που έχει σημαδευτεί από πολλά περιστατικά. Τρία στα τέσσερα μοντέλα εμπορικών αεροσκαφών που κατασκευάζονται σήμερα από την Boeing αποτελούν και επισήμως αντικείμενο έρευνας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), ανάμεσά τους και το 787 "Dreamliner".

«Η Air France ακολουθεί σχολαστικά τις οδηγίες και συστάσεις των γαλλικών και των διεθνών αρχών. Δεν έχει υπάρξει καμία επιφύλαξη σχετικά με τους στόλους των Boeing 787 και 777 που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας», διευκρινίζει η Air France.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

