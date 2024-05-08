Το Ισραήλ δεν βλέπει σημάδια προόδου στις συνομιλίες που γίνονται με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου για μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ένας Ισραηλινός αξιωματούχος. Διατηρεί προς το παρόν μια αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στο Κάιρο, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς, διευθυντής της CIA βρέθηκε στο Ισραήλ και είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αντικείμενο συζήτησης πιθανή αναστολή της ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα, την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ δεν έκανε κανένα σχόλιο για την επίσκεψη Μπερνς.

«Περίπου 50.000 άνθρωποι» έφυγαν από την πόλη Ράφα στη νότια Γάζα τις τελευταίες 48 ώρες μετά την εντολή εκκένωσης του Ισραήλ, δήλωσε στο μεταξύ στο CNN ανώτερος υπάλληλος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Παρατηρήσαμε περίπου 50.000 ανθρώπους που αναχώρησαν από τη Ράφα τις τελευταίες 48 ώρες. Τους έχουμε δει να πηγαίνουν στη Χαν Γιουνίς, κάποιοι έχουν πάει στην εκτεταμένη ανθρωπιστική περιοχή του Al-Mawasi, άλλοι έχουν πάει στο Deir al-Balah», είπε ο ανώτερος αναπληρωτής διευθυντής των υποθέσεων της UNRWA στη Γάζα, Σκοτ Άντερσον, στο CNN.

Οι κάτοικοι της Γάζας άρχισαν να εγκαταλείπουν την ανατολική Ράφα από τη Δευτέρα, αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να την «εκκενώσουν αμέσως» καθώς διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη.

«Θεωρούμε ως ΟΗΕ ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν πού θέλουν να πάνε και θα τους παρέχουμε βοήθεια όπου κι αν αποφασίσουν να αναζητήσουν καταφύγιο με τις οικογένειές τους», είπε.



Όταν ρωτήθηκε για τη διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή που έχει ορίσει το Ισραήλ στην παράκτια πόλη Al-Mawasi για να καταφύγουν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας, ο Άντερσον είπε ότι η περιοχή «σίγουρα δεν έχει την υποδομή που θα περίμενε κανείς», προσθέτοντας ότι υπάρχουν ήδη πάνω από 400.000 άνθρωποι που αναζητούν καταφύγιο εκεί.

«Είναι ουσιαστικά μια αμμώδης περιοχή, επομένως δεν υπάρχει υποδομή αποχέτευσης, δεν υπάρχει υποδομή νερού. Δεν υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν σε αυτό».

Ο Άντερσον είπε επίσης ότι οι άνθρωποι που φεύγουν προς την Χαν Γιουνίς θα φτάσουν σε μια περιοχή που έχει ήδη καταστραφεί από τον πόλεμο.

Τόνισε δε ότι η άφιξη περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τον οργανισμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.