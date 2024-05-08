Λογαριασμός
Το ευρώ υποχωρεί 0,09%, στα 1,0749 δολάρια

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,55% έναντι του γεν

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,0749 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 167,0420 γεν, στο 0,8603 με τη στερλίνα και στο 0,9768 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,55% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,45 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,2491 δολάρια.

