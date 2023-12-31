Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης άκουσε στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τον Σύλλογο Ποντίων Αγίας Βαρβάρας με τους νέους του συλλόγου να χορεύουν ποντιακούς χορούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής τους ευχαρίστησε γιατί διατηρούν τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, όπως ανέφερε. «Θέλω να σας ευχηθώ να είναι ευτυχισμένο το 2024, με υγεία κι ευημερία στις οικογένειές σας και καλή πρόοδο στους νεότερους, γιατί χρειαζόμαστε τη νέα γενιά στο προσκήνιο.

Η πατρίδα μας για να ξαναγίνει ισχυρή, να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και προοπτική χρειαζόμαστε οι νεότερες γενιές να έχουν πολλές ευκαιρίες για να οικοδομήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.

Χαίρομαι πάρα πολύ, που είστε εδώ σήμερα και οι περισσότεροι είστε νέοι. Σας εύχομαι τα καλύτερα για το 2024. Να είστε πάντα καλά», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

