Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την απελπισία, τον εκνευρισμό και τους φόβους τους για το μέλλον του πλανήτη μοιράζονται εκατοντάδες επιστήμονες που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή σε έρευνα της εφημερίδας Guardian.

Το 77% των 380 μελών του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που προσέγγισε η βρετανική εφημερίδα (εκ συνόλου 843) θεωρεί πως η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί εντός του αιώνα κατά τουλάχιστον 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

Πρόκειται για αύξηση που συνθλίβει το όριο ασφαλείας που έχει τεθεί ως στόχος, δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας να συγκρατηθεί στον ενάμιση βαθμό Κελσίου.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες μάλιστα θεωρούν πως η αύξηση θα αγγίξει τους τρεις βαθμούς Κελσίου.

Μόνο το 6% των ειδικών επιστημόνων προβλέπουν συγκράτηση στον ενάμιση βαθμό Κελσίου.

Πολλοί από τους ερωτηθέντες κάνουν λόγο για ένα «ημιδυστοπικό» μέλλον με ελλείψεις σε καλλιέργειες και λιμούς, συρράξεις και μαζική μετανάστευση, λόγω κυμάτων καύσωνα, πυρκαγιών, πλημμυρών και καταιγίδων πρωτοφανούς έντασης και συχνότητας.

Τόνισαν όμως ότι ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συνεχιστεί, καθώς κάθε δέκατο που αποτρέπεται από τους βαθμούς αύξησης της θερμοκρασίας δύναται να μειώσει τα δεινά για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

