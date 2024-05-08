Η μάχη του Ολυμπιακού για την πρόκριση στον τελικό του Conference League, αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η πιο μεγάλη στιγμή στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού, έφτασε! Ζήστε λεπτό προς λεπτό την μάχη των ερυθρολεύκων για πρόκριση στον τελικό του Conference League, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Πέμπτη (09/05) όλα κινούνται γύρω από το σπουδαίο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Άστον Βίλα με έναν και μοναδικό στόχο. Να υπερασπιστεί το υπέρ του 4-2 στην Αγγλία και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Opap Arena.

Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητας της χώρας για να μπείτε στο κλίμα της ιστορικής αναμέτρησης και στις 22:00 ακριβώς ακούστε λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου.

Μετά το τέλος του αγώνα, παραμείνετε στους 94,6 για τον απόηχο του ματς, ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Την Πέμπτη στις 22:00 ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία του στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!





